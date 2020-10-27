歐亞疫情不平靜 伊朗單日確診及不治人數創新高

2019冠狀病毒疾病疫情蔓延，歐洲是這一波疫情重災區，德國預估境內單日染疫人數可能會達兩萬人。圖為德國柏林，一名行人走在路上噴灑提醒民眾戴上口罩。美聯社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 蔓延，歐洲是這一波疫情重災區，德國 預估境內單日染疫人數可能會達兩萬人。伊朗 單日染疫及不治人數都創新高，已超過3萬3000人染疫死亡。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）今天說，周末時德國單日新增確診數可能達到2萬人。他說：「德國新增確診人數與上周相比上升70-75%。」德國今天新增確診病例1萬1409例，累計已約45萬例。

波蘭今天通報，新增1萬6300人確診，是單日新高紀錄。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）警告，人們參加有關墮胎權利的大規模抗議活動，無視「大規模」感染風險。

捷克衛生部公布數據顯示，境內26日新增1萬273起確診病例，是歐洲新增病例最多的國家之一，累計已26萬8370例。

衛生部今天通報又有164起死亡病例，其中包括26日的75例，染疫死亡總數達2365人。

瑞士公共衛生署今天公布數據顯示，今天新增5949人確診，瑞士和鄰國列支敦斯登（Liechtenstein）確診總數達12萬7042例。又有16人染疫死亡，死亡病例累計1930例。

至於亞洲部分，伊朗衛生部說，官方公布的染疫死亡總數今天突破3萬3000人大關，境內單日病歿和新增確診人數都創下新高紀錄。

伊朗衛生部發言人拉利今天說，過去24小時新增346人染疫死亡，不治人數累計3萬3299例。另外，新增6968人確診，染疫人數達58萬1824人。

菲律賓衛生部今天公布數據顯示，新增1524起確診病例，累計染疫人數37萬3144人；另新增14人不治，兩周來的新低數字，累計死亡病例達7053例。

馬來西亞衛生當局今天通報835起新增確診病例，累計染疫人數增加到2萬8640例。又有2例染疫死亡，病歿總數達238人。

印尼疫情工作小組公布數據顯示，今天新增3520人確診，另外，又有101人染疫死亡。

數據也顯示，印尼染疫總數達39萬6454人，不治人數累計1萬3512人，印尼是東南亞確診和染疫死亡最多人的國家。