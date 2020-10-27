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印度首例救命寶寶 骨髓移植地中海貧血7歲哥

中央社新德里27日綜合外電報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

今年3月1名18個月大的印度女嬰，骨髓移植給罹患地中海貧血症的7歲哥哥，成為印度首例救命寶寶。最近這名救命寶寶的故事，成為印度舉國關注焦點，也引發各方倫理論戰。

英國廣播公司（BBC）報導，卡芙雅．索蘭吉（Kavya Solanki）2018年10月出生。今年3月，在卡芙雅18個月大的時候，醫生抽出她的骨髓，移植到7歲哥哥阿比吉（Abhijit）身上。

阿比吉罹患重度地中海型貧血，血紅素嚴重過低，經常需要輸血。

阿比吉的父親索蘭吉（Sahdevsinh Solanki）表示：「阿比吉每隔20-22天，就需要輸血350-400毫升。不到6歲，就已經輸血80次。」

索蘭吉說：「阿比吉上面有個大姐。我們家庭和樂。他10個月大的時候，我們獲知他罹患地中海型貧血，備受打擊。他身體虛弱，免疫系統被破壞，常常生病。」

索蘭吉開始閱讀醫學文獻，研究可能的治療方式，並向醫學專家請益。他在獲知骨髓移植可以治癒地中海型貧血時，探索各種可能性。不過，阿比吉大姐在內家人的骨髓，和他的配對不成功。

索蘭吉在2017年，看到一篇文章，裡面提到量身訂做嬰兒，專門用來捐贈器官、細胞或骨髓給嬰兒的哥哥或姊姊的救命寶寶。

索蘭吉深感興趣，找到印度知名生殖專家班克醫生（Manish Banker），說服班克醫生替他特製一個沒有地中海型貧血致病基因的胚胎，打算創造一個救命寶寶。

索蘭吉說，一家醫院告訴他們，在美國發現配對成功的骨髓，但費用高昂要價500萬到1000萬印度盧比之間。此外，非親屬的捐贈者骨髓移植成功機率介於20-30%。他們別無選擇，只好求助於救命寶寶。

班克醫生利用胚胎植入前遺傳診斷技術，移除胚胎中致病基因，這項技術在印度已運用多年，但使用在創造救命寶寶還是第一次。

班克醫生表示，他花了6個多月的時間，製造胚胎，進行篩撿，並和阿比吉配對， 找到完美配對後，才植入母體。

班克醫生說：「卡芙雅出生後，我們必須等16至18個月，等體重來到10到12公斤。骨髓移植手術在3月進行。然後我們還等了幾個月，觀察移植後的情況，最後才宣布。」

索蘭吉表示：「阿比吉接受移植已經7個月了，現在已經不需要輸血。最近抽血檢查，血紅素濃度超過11。醫生說，他已痊癒了。」阿比吉和卡芙雅兩人都很健康。

索蘭吉說，卡芙雅的誕生改變他們家的命運。「我們對她的愛，超過其他子女。她不但是我們的孩子，也是我們家庭的救世主。我們將永遠感激她。」

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