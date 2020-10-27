巴基斯坦伊斯蘭教學院爆炸 至少8死逾110人傷

巴基斯坦一所伊斯蘭教學院27日發生爆炸，造成至少八死110人受傷，警消人員在勘察現場。(美聯社)

巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）一所伊斯蘭教學院今天上午發生一起爆炸事故，至少已有8人喪生，超過110人受傷。警方初步調查說，有人帶了5公斤炸藥引爆。

白夏瓦資深警司阿曼（Mansoor Aman）告訴巴基斯坦黎明報（Dawn），這起爆炸事故發生在白夏瓦的狄爾殖墾區（Dir Colony）。

另一名高階警官阿吉姆說，爆炸是發生在賈米亞‧祖博力亞伊斯蘭教學院（Jamia Zuberia madressah）大禮堂，當時正在上可蘭經（Quran）。有人將一袋裝滿炸藥的袋子帶入課堂中。

阿曼表示，初步調查顯示，這起爆炸案使用了急造爆炸裝置（IED，俗稱土製炸彈），「爆炸使用了5公斤的炸藥」。

白夏瓦警方已經封鎖爆炸現場，安全官員和警方正在蒐集證據。

爆炸發生後，傷者和死者都被送往瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital），醫院發言人阿辛（Mohammad Asim）稍早說，醫院已經接收了7具死者遺體和收治超過70名傷者，包括兒童在內。

不過，隨著爆炸現場逐漸清理，阿辛指出，死亡人數增加到8人。

阿辛表示，死者中包括4名20到25歲的學生。

另一名警官則說，傷者中有2名教師。

由於傷者過多，根據報導，一些傷者也被送往開柏教學醫院（Khyber Teaching Hospital）、哈亞塔巴德綜合醫院（Hayatabad Medical Complex）和納習魯拉汗巴巴爾醫院（Naseerullah Khan Babar Hospital）治療，其中瑞丁女士醫院收治了72人，開柏和哈亞塔巴德兩醫院各收治2人，而納席魯拉汗巴巴爾醫院收治了37人。

巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）在案發後要求立刻逮捕令人髮指的犯罪恐怖分子，並給予懲戒；巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也表示，他向全國保證，將盡快把恐怖分子繩之以法，為這起野蠻的攻擊負責。

由於巴基斯坦軍方與恐怖組織合作向印度 輸出恐怖主義，包括塔利班（Taliban）在內多個恐怖組織都以巴基斯坦為基地，加上俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army, BLA）等分離主義好戰團體也經常發動炸彈恐攻，導致巴基斯坦境內經常有恐怖攻擊爆炸事故。

不過，迄今沒有恐怖組織出面承認犯下這起爆炸案。