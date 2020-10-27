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加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

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加拿大騎警首曝光 策劃拘捕孟晚舟關鍵24小時

記者林宸誼／綜合報導
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

觸發加拿大與中國關係惡化的華為副董事長、首席財務長孟晚舟案，26日在加國再度開庭，這次聚焦在執法部門拘押孟晚舟過程中，是否存在濫權，當日參與拘捕行動的加拿大騎警隊（RCMP）證人，首度曝光自接到行動通知、策劃拘捕、再到逮獲孟晚舟的細節，整個過程為時約一天。

香港經濟日報報導，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院，在當地時間26日開庭，孟晚舟身穿黑色外套、淺灰色衫及深灰色褲子到場，此次聆訊預計進行5天。

當日參與拘捕孟晚舟的皇家騎警耶普（Winston Yep）首先接受控方盤問，他表示在行動的前一天，收到要逮捕孟晚舟的通知，當時清楚華為是世界最大的電訊公司之一，但不知道誰是孟晚舟，但他預期這是一宗大案，為此聯絡了他的上司。

而在行動前一晚，參與拘捕的加拿大騎警隊（RCMP）和邊境服務局（CBSA）執法人員開會，如何進行拘捕；但因無法確定孟晚舟會搭乘的班機，也擔心其他旅客安全，他們放棄在機上的逮捕行動。

耶普回憶描述，RCMP及CBSA的這整場會議為時約30分鐘，最後決定當孟晚舟搭機抵達後，CBSA先以入境問題為由扣留對方，完成後RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

雖然孟晚舟代表律師，質疑加拿大皇家騎警隊、邊境局與美方先聯絡，存在不當的交流，但耶普表示，CBSA先以入境問題拘留孟晚舟，再由騎警隊逮捕，期間都沒有與美方聯絡過。

邊境局對孟晚舟進行了3小時蒐證，包括查扣她的手機、筆記型電腦等，放在美國聯邦調查局提供的袋子裡，這一點被孟晚舟律師團窮追猛打，指在沒有律師陪同下，邊境局的要求及處理違法，侵犯了孟晚舟的權利。

但耶普則在庭上指出，沒收孟晚舟的電子設備是拘捕令內容的一部分。

此次加國騎警與邊境局人員出庭，當地專家、不列顛哥倫比亞大學與加拿大全球政治國際法研究主席教授拜爾斯（Michael Byers）表示，CBSA在沒有律師的情況下，質疑孟的證詞，可能會「改變遊戲規則」。

加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局官員是在2018年12月，於溫哥華機場拘留孟晚舟，孟晚舟則在被捕的第2天，以高達1,000萬美元的保釋金獲釋，目前以軟禁的形式在她的溫哥華豪宅，過著有限自由的生活。

目前孟晚舟的律師團主張，這是美國當局精心策劃的秘密逮捕計劃，侵犯孟晚舟的權利。該官司預計要到2021年才能對引渡做出最終決定，大多數法律專家表示，此案可能會一直處理到加拿大最高法院。

加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院，公布孟晚舟（前）於2018年12月1日在抵達溫哥...
加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院，公布孟晚舟（前）於2018年12月1日在抵達溫哥華機場後，被加拿大邊境服務局官員帶入小房間盤查畫面。 取材自CBC

孟晚舟 加拿大 邊境

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