空拍泳客游過大群鮭魚 鯊魚就在身邊大快朵頤

澳洲雪梨的邦代海灘出現大量鮭魚，部分泳客刻意避開，但也有泳客游進魚群，似乎不知道鯊魚就在附近覓食。路透/Drone Shark App

澳洲 雪梨的邦代海灘（Bondi Beach）一帶日前出現奇景，泳客和衝浪客在近岸處遭遇一大群鮭魚，但他們沒有保持安全距離，也沒意識到鯊魚就在附近大快朵頤，人鯊之間距離一度只有幾公尺，幸好鯊魚沒誤把泳客也當成大餐。

無人機拍到畫面可見，當時鮭魚數目多到數不清，密集度有如墨水倒入大海中；鮭魚群一遇上泳客與兩隻鯊魚時就會主動分開。部分泳客刻意避開魚群，但也有泳客仍舊游進去，好像根本不知道附近有鯊魚在覓食，有泳客甚至直接游過鯊魚正上方。

影片來源：聯合新聞網

國家地理雜誌與澳媒Nine News報導，這兩隻鯊魚似乎是沙虎鯊（gray nurse shark），通常無害、不會攻擊人類，但布滿數千顆細鋸齒邊牙的下顎相當強健，要是以為牠們很溫馴而踩踏或打擾，沙虎鯊也一樣會咬人自衛。

拍到畫面的Drone Shark App 創辦人伊格登（Jason Iggleden）表示，他已有8個月沒見過沙虎鯊在邦代海灘一帶活動，但牠們會跟著鮭魚群移動。畫面裡的大群鮭魚在拍攝當時才剛回游，相信因此吸引沙虎鯊回歸覓食。

Drone Shark App臉書 粉團發布警告，指沙虎鯊過去曾引發幾起小意外，建議民眾遠離鮭魚群。伊格登指沙虎鯊天性溫和、「偶爾好奇心旺盛」，因此不太擔心那些泳客和衝浪客安全，但他常看到大鯊魚繞著鮭魚群覓食，因此建議民眾最好就在岸邊活動，「別留在魚群內，我看到的所有鯊魚都衝進去」。