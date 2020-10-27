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流鼻血後竟失憶…她重新愛上交往3年男友 熱戀如蜜月期

編譯中心／綜合報導
英國27歲女子流鼻血引發罕見疾病，她的大腦與神經系統截斷聯繫，因此失去所有記憶並再次愛上交往快3年的男友。（取材自mirror）
英國27歲女子流鼻血引發罕見疾病，她的大腦與神經系統截斷聯繫，因此失去所有記憶並再次愛上交往快3年的男友。（取材自mirror）

英國27歲女子克萊頓（Sophie Clayton）日前流鼻血引發罕見疾病，她的大腦與神經系統截斷聯繫，因此失去所有記憶，並「再次愛上」交往近3年的男友。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，克萊頓在流鼻血幾分鐘之內，忘記了自己的名字、家人、以及27歲男友威爾遜（Jonathan Wilson）。克萊頓無法回溯記憶，凡事重新來過，包括使用刀叉的方式。

威爾遜帶克萊頓踏遍他們一起去過的地方，克萊頓說自己再次愛上威爾遜，對男友產生「初戀的悸動」，兩人就像共度「蜜月期」一樣甜蜜。

克萊頓原本身心健康，喜歡定期跑步，並在倫敦救護車服務公司的控制室擔任緊急資源調度員。流鼻血當天她正準備到公司值晚班，意外發生後她被緊急送往醫院並確診為神經系統功能性失調（functional neurological disorder，簡稱FND）。FND最常由壓力或抑鬱引起，患者大腦和神經系統隨時都有可能分離。

克萊頓說當時她看到衝進醫院的父親還問：「這男人是誰？」她遺忘流鼻血之前任何事情，期間威爾遜重新安排約會，還製作了回憶相冊。

克萊頓表示自己慢慢接受記憶永遠都無法回復的事實：「只能向前看，不要再回顧從前。」

英國 倫敦

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