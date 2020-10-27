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全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

中央社／巴黎27日電
印度新德里的空汙問題趨嚴，一名男孩26日戴著口罩走過街上用來提醒民眾防疫的新冠病毒造型布偶。（法新社）
印度新德里的空汙問題趨嚴，一名男孩26日戴著口罩走過街上用來提醒民眾防疫的新冠病毒造型布偶。（法新社）

根據今天公布的研究報告，全球因染新冠病毒而喪命的病例中，15%可能與空氣污染有關連，點出溫室氣體排放構成的健康風險。

先前的研究已經顯示，廢氣排放和工廠造成的空氣污染，是如何使每個地球上的男男女女與兒童的預期壽命減少兩年。

德國和賽普勒斯的專家如今表示，他們已經估算出新冠病毒（COVID-19）死亡病例中，有一定比例得歸咎於空氣污染加劇帶來的影響。

他們的研究報告發表在醫學期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research），引用美國中國的健康與染病數據，與空氣污染、新冠病毒及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）有關。

他們把那些數據和全球暴露在懸浮微粒（particulate matter, PM）的衛星資料，以及地面的污染監測網路做結合，以計算染疫病故的人中，有多少比例與空污有關。

●歐洲19% 美洲17%

研究人員估算出，全球各地的染疫死亡病例中，有約15%是空污造成的。報告作者發現，在全球有害污染水平最高的東亞，有27%的不治病例要歸咎於不良空氣品質對健康帶來的影響。

這個比例在歐洲是19%，在北美洲則是17%。

該研究的共同作者孟澤爾（Thomas Munzel）說：「假如長期暴露在空污之下，且同時感染了新冠病毒，那將對健康產生不良影響，尤其在心臟和血管方面。」

他說，空污會讓患者更可能出現導致COVID-19病情惡化的危險因子，像是肺部與心臟問題。

研究團隊指出，具體而言，懸浮粒子似乎會增加肺部細胞表面受體ACE-2的活動力。目前已知新冠病毒會與ACE-2結合，進入人體引發COVID-19。

德國約翰尼斯古騰堡-美茵茲大學（Johannes Gutenberg University, Mainz）的醫學中心大學（University Medical Center）教授孟澤爾說：「因此，我們承受雙重打擊：空氣污染導致肺部受損，還會增加ACE-2活動力，進而導致感染的病毒量增加。」

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