我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

怵目驚心！逾7000隻小海豹陳屍納米比亞海灘

編譯張君堯／即時報導
納米比亞海洋保育組織5日透過空拍機發現鵜鶘角海岸出現小海豹的屍體。每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此集結在沙灘待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。FACEBOOK／Ocean Conservation Namibia
納米比亞海洋保育組織5日透過空拍機發現鵜鶘角海岸出現小海豹的屍體。每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此集結在沙灘待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。FACEBOOK／Ocean Conservation Namibia

非洲國家納米比亞鯨灣（Walvis Bay）的鵜鶘角（Pelican Point）海灘，10月初出現大規模動物集體暴斃，7000多隻南非毛皮海豹（Cape fur seal）寶寶屍體遍布。非營利組織「保護納米比亞海洋」（OCN）的海洋生物學家指出這些屍體幾乎在出生後就立即死亡。

納米比亞海洋保育組織5日透過空拍機發現鵜鶘角海岸出現小海豹的屍體。該機構指出，每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此時集結在沙灘處待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。

影片來源：聯合新聞網

海洋生物學家德雷爾（Naudé Dreyer）表示8月初到9月中就發現海灘有早產小海豹的屍體，但一直到本月初看到空拍畫面才知道海灘竟然已經堆積了超過7000隻屍體。

德雷爾進一步透露除了早產和死胎的問題，他們本月也發現在短短2日內就有約350頭青少年、成年海豹死亡，遠遠超過正常死亡率，指出這是生態問題的警鈴。

科學專家研判該區域可能是魚群短缺，造成海豹媽媽沒有足夠營養，才出現大量死胎，但也不排除是傳染病或中毒，當地漁業部門也成立小組針對此事展開調查，希望能釐清真正死因。

非洲國家納米比亞鯨灣的鵜鶘角海灘，10月初出現大規模動物集體暴斃，7000多隻南...
非洲國家納米比亞鯨灣的鵜鶘角海灘，10月初出現大規模動物集體暴斃，7000多隻南非毛皮海豹寶寶屍體遍布。路透

南非

上一則

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

延伸閱讀

偷打鑰匙潛入她家…醋男殺死前妻與新歡 棄屍水井

偷打鑰匙潛入她家…醋男殺死前妻與新歡 棄屍水井

鄰居家擺滿棺材 滬女嚇壞：天天在眼前「晃來晃去」

鄰居家擺滿棺材 滬女嚇壞：天天在眼前「晃來晃去」
墾丁海灘野戰 2對情侶上演活春宮

墾丁海灘野戰 2對情侶上演活春宮
隱藏在彈坑內的海灘！無人機空拍墨西哥荒島秘境

隱藏在彈坑內的海灘！無人機空拍墨西哥荒島秘境

熱門新聞

戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算