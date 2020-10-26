怵目驚心！逾7000隻小海豹陳屍納米比亞海灘

納米比亞海洋保育組織5日透過空拍機發現鵜鶘角海岸出現小海豹的屍體。每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此集結在沙灘待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。FACEBOOK／Ocean Conservation Namibia

非洲國家納米比亞鯨灣（Walvis Bay）的鵜鶘角（Pelican Point）海灘，10月初出現大規模動物集體暴斃，7000多隻南非 毛皮海豹（Cape fur seal）寶寶屍體遍布。非營利組織「保護納米比亞海洋」（OCN）的海洋生物學家指出這些屍體幾乎在出生後就立即死亡。

納米比亞海洋保育組織5日透過空拍機發現鵜鶘角海岸出現小海豹的屍體。該機構指出，每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此時集結在沙灘處待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。

影片來源：聯合新聞網

海洋生物學家德雷爾（Naudé Dreyer）表示8月初到9月中就發現海灘有早產小海豹的屍體，但一直到本月初看到空拍畫面才知道海灘竟然已經堆積了超過7000隻屍體。

德雷爾進一步透露除了早產和死胎的問題，他們本月也發現在短短2日內就有約350頭青少年、成年海豹死亡，遠遠超過正常死亡率，指出這是生態問題的警鈴。

科學專家研判該區域可能是魚群短缺，造成海豹媽媽沒有足夠營養，才出現大量死胎，但也不排除是傳染病或中毒，當地漁業部門也成立小組針對此事展開調查，希望能釐清真正死因。