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韓已爆48死 新加坡暫停施打2款流感疫苗

中央社／新加坡26日電
南韓一名男子23日在首都首爾南韓健康管理協會一處分會接種流感疫苗。（路透）
南韓一名男子23日在首都首爾南韓健康管理協會一處分會接種流感疫苗。（路透）

南韓發生48起接種流感疫苗死亡的案例後，新加坡決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的國家之一。

路透報導，南韓至24日為止共通報48人在打完流感疫苗後死亡，但在未發現打疫苗與死亡有直接關聯前，南韓仍將繼續實施這項國家的疫苗注射計畫。

新加坡衛生部與衛生科學局（HAS）昨夜發出聲明表示，目前為止星國境內並未發生和注射流感疫苗有關的死亡例，但仍決定採取預防措施，暫停使用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetr疫苗。

由於南韓政府已在進行調查，盼釐清死亡是否與打流感疫苗有關；新加坡衛生科學局表示，他們已與南韓政府聯繫，以獲得進一步消息。

SKYCellflu四價疫苗是由南韓的SK生物科學公司（SK Bioscience）製造，並由AJ生物公司（AJ Biologics）在星國當地配送；VaxigripTetra則是賽諾菲（Sanofi）生產，在星國當地由賽諾菲安萬特（Sanofi Aventis）負責配送。

星國衛生當局指出，至於國內另兩款針對北半球2020/21年流感季所使用的疫苗，仍會繼續使用。

南韓政府這次施打的公費與自費疫苗，來源包括綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科（SK Bioscience）、韓國疫苗（Korea Vaccine）及保寧製藥（Boryung Biopharma）等國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲（Sanofi）。

流感疫苗 南韓 新加坡

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