三星集團會長李健熙辭世 葬禮簡樸謝絕弔唁

三星集團會長李健熙病逝，三星集團表示將根據死者和遺屬意願舉行簡樸的葬禮，謝絕弔唁和哀悼花圈。(美聯社)

三星 集團公布會長李健熙今天病逝的消息，並表示將根據死者和遺屬意願舉行簡樸的葬禮，謝絕弔唁和哀悼花圈。

李健熙1987年接任會長後，提出「新經營宣言」，表示「除了老婆孩子一切都要變」，將三星從一家韓國公司發展成全球性的科技大廠，享壽78歲。

韓聯社報導，在他帶領三星的27年裏，公司總市值從9000億韓元（約8億美元 ）躍升至2014年的318兆7634億韓元（約2810億美元），驟增348倍，銷售額也增長34倍至338.6兆韓元。

同期，公司資產增長逾70倍，為575.1兆韓元，三星由此成為無需質疑的南韓 龍頭企業。公司員工規模從10萬名增加到42萬名，出口規模從63億美元增長到1567億美元（截至2012年），增長25倍。三星集團出口額在南韓出口總額中的比重也由13.3%增長到28.2%，翻了一番。

在國際舞台上，三星躋身世界級品牌，在品牌諮詢公司Interbrand發布的「2013全球最佳品牌」榜單中排名第八。

李健熙還領導三星電子推出9大全球第一的產品，佔有率方面智慧手機（2012年·SA）、智慧卡IC（2006年·ABI）、移動CMOS圖像感測器（2010年·TSR）分摘桂冠，銷售額方面電視（2006年·Displaysearch）、螢幕（2007年·IDC）、DRAM（1992年·iSuppli ）、NAND快閃記憶體（2002年·iSuppli）和移動APP（2006年·SA）排名全球第一。

據悉，夫人洪羅喜、長子三星電子副會長李在鎔等家屬前一天得知李健熙病危消息後到醫院為他送終。靈堂設在三星首爾醫院，具體葬禮日程正在商討中。

李健熙2014年5月因急性心肌梗塞在三星首爾醫院接受住院治療。據悉，截至近期，他仍能自主呼吸，持續接受康復治療，後因病情惡化，經搶救無效去世。

李健熙1942年1月9日生於南韓大邱市，在兄弟姐妹八人中排行老七。李健熙剛出生就被送到慶尚南道宜寧郡，由奶奶撫養，1947年隨父進京，1953年年僅11歲便奉父命留學日本。

李健熙從小熱愛養狗和看電影。從日本回國後，李健熙就讀首爾師範大學附屬高中，在校期間加入摔角社團。

從日本早稻田大學畢業後，李健熙遠赴美國喬治華盛頓大學深造，攻讀工商管理碩士，1966年碩士畢業後與在首爾大學讀美術專業的洪羅喜相親，次年成婚。

1970年代，李健熙赴美視察矽谷，探索進入高新產業，1978年升任三星物產副會長，開始準備接班。

此後，出任三星海外項目推進委員會委員長的李健熙加入搶購大韓石油公社的行列，這本是接班人大展拳腳、證明能力的好機會，不料三星最終敗北，李健熙不得不一度面對父親失望冷淡的目光。

原本繼承三星集團經營權的李健熙大哥、前第一肥料會長李孟熙糖精走私事件被爆光後，李健熙被選為繼承人。

1987年創始人李秉喆去世後，李健熙成為三星集團第二任會長。1993年，他在德國法蘭克福提出「新經營宣言」，表示「除了老婆孩子一切都要變」，宣佈第二次創業。

有觀點指出，三星從此開始積極推進品質經營、設計經營，終於騰飛。

李健熙2008年因涉三星秘密資金事件被判刑後宣佈辭去集團所有職務和解散戰略企劃室。2009年8月，李健熙又因向長子李在鎔變相贈與三星SDS附認股權債券的玩忽職守罪名成立被判處有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金1100億韓元。

但因財界和體育界呼籲讓身為國際奧會委員的李健熙戴罪立功為申辦2018年平昌冬奧發揮作用，僅4個月後，李健熙就獨自一人被時任總統李明博特別赦免。

李健熙與洪羅喜膝下育有一兒三女。

洪羅喜曾任三星美術館館長，獨子李在鎔任三星電子副會長，大女兒李富真出任新羅酒店社長，二女兒李敘顯任三星福利基金會理事，女婿金載烈任三星經濟研究所社長。小女兒李允馨畢業於梨花女子大學，但在留美期間自殺，給李健熙留下白髮人送黑髮人的傷痛。