泰國示威二度占領叻巴頌路口 變裝皇后成焦點

泰國反政府示威不斷，民眾25日集結在曼谷市中心的叻巴頌路口抗議，變裝皇后團體加入抗爭，表達支持態度，也讓現場增添一絲輕鬆氣氛。中央社

泰國 反政府抗議民眾要求總理帕拉育下台，但他無意請辭，民主運動人士今天再度號召民眾重回曼谷鬧區占領路口，而變裝皇后團體加入今天抗議的行列，成為全場焦點。

泰國從7月開始掀起一波又一波反政府示威浪潮，抗議人士要求帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革，抗議活動從10月14日起持續升溫，連日來在曼谷天天都有街頭抗議示威。

上千抗議民眾21日傍晚從勝利紀念碑（Victory Monument）圓環出發，遊行 到總理府施壓帕拉育下台，當天晚上民眾和警方爆發多次衝突，並衝破警方防線直衝總理府前，要求帕拉育簽下辭職信，總理府隨後派出代表收下。

抗議民眾給帕拉育3天時間簽下辭職信，昨天晚上期限到期，不過帕拉育無意請辭，他昨天出席一場公開活動時對記者表示，所有的問題都可透過妥協解決，只要是合法的，政府都有誠意解決問題，最後表示他不會辭職。

知名民主運動人士賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）昨天晚間呼籲民眾今天下午到叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection）集結抗爭。這是14日連日抗爭以來民眾第二度到叻巴頌路口集結。

今天的抗議除了持續高喊帕拉育下台外，有一群人成為眾所矚目的焦點，大約10多位變裝皇后代表同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）群體出席，一出場立刻引起全場歡聲雷動。

其中一位參與者桑丹尼亞（Sandania）接受中央社訪問表示，他們今天站出來，是希望用和平抗爭的方式爭取真正的民主，但今天集體出席並不是來特別要求LGBTQ的權益，而是希望大家要團結一起向政府喊出訴求。

發起這項活動的亞歷山德拉（Alexandra）曾多次到台灣 參與同志大遊行，這次泰國學運爆發後，他想「何不乾脆在學運現場辦一個我們的遊行呢」，於是在自己的臉書（Facebook）帳號提出這個想法，一週內就獲得上百人響應。

亞歷山德拉說，他們今天出現的意義在於他們可以自由選擇自己的身分，而自由、平等和相互尊重就是民主的真諦。

這波抗爭的主要抗議團體、由多個學生運動團體組成的人民運動（People's Movement）則呼籲支持者明天下午在市中心集結示威。