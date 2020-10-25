阿富汗首都自殺炸彈攻擊24死 IS宣稱犯案

阿富汗官員表示，首都喀布爾一處教育中心24日發生自殺炸彈攻擊案，造成24人死亡。Getty Images

阿富汗官員表示，首都喀布爾一處教育 中心今天發生自殺炸彈攻擊案，造成24人死亡，其中包括10多歲的學生，並有57人受傷。激進組織伊斯蘭國（IS）隨後發表聲明，宣稱犯案。

內政部 發言人阿瑞安（Tariq Arian）引述安全警衛的話表示，一名炸彈客在考薩爾達尼什（Kawsar-e Danish）教育中心外頭街道上，引爆身上炸彈。

阿富汗衛生部表示，大部分受害者都是年紀在15到26歲間的學生。內政部說，攻擊中有57人受傷。

民兵組織塔利班（Taliban）發言人在推特上否認涉及這起攻擊。這次攻擊發生在敏感時刻，塔利班與阿富汗政府的談判代表，目前正在卡達（Qatar）會談，尋求達成和平協議。

激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）隨後在Telegram發表聲明，宣稱犯案，但未提出證據。

路透社目擊者說，家庭成員聚集在附近一家醫院，在醫院地板上放有裝置遇難者遺體袋子中尋找失蹤的親人，在外面的護理人員用擔架推著受傷病人接受治療。

這起受到北大西洋公約組織 和阿富汗政府譴責的自殺炸彈攻擊案發生在喀布爾西區，是許多什葉派聚居社區，在阿富汗境內占少數的什葉派穆斯林，以往經常遭諸如伊斯蘭國等激進組織鎖定攻擊。

2018年發生的喀布爾同一地區另一處教育中心攻擊事件，造成數十名學生喪命。