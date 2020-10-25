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阿富汗首都自殺炸彈攻擊24死 IS宣稱犯案

中央社／喀布爾24日綜合外電報導
阿富汗官員表示，首都喀布爾一處教育中心24日發生自殺炸彈攻擊案，造成24人死亡。Getty Images   
阿富汗官員表示，首都喀布爾一處教育中心24日發生自殺炸彈攻擊案，造成24人死亡。Getty Images   

阿富汗官員表示，首都喀布爾一處教育中心今天發生自殺炸彈攻擊案，造成24人死亡，其中包括10多歲的學生，並有57人受傷。激進組織伊斯蘭國（IS）隨後發表聲明，宣稱犯案。

內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）引述安全警衛的話表示，一名炸彈客在考薩爾達尼什（Kawsar-e Danish）教育中心外頭街道上，引爆身上炸彈。

阿富汗衛生部表示，大部分受害者都是年紀在15到26歲間的學生。內政部說，攻擊中有57人受傷。

民兵組織塔利班（Taliban）發言人在推特上否認涉及這起攻擊。這次攻擊發生在敏感時刻，塔利班與阿富汗政府的談判代表，目前正在卡達（Qatar）會談，尋求達成和平協議。

激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）隨後在Telegram發表聲明，宣稱犯案，但未提出證據。

路透社目擊者說，家庭成員聚集在附近一家醫院，在醫院地板上放有裝置遇難者遺體袋子中尋找失蹤的親人，在外面的護理人員用擔架推著受傷病人接受治療。

這起受到北大西洋公約組織和阿富汗政府譴責的自殺炸彈攻擊案發生在喀布爾西區，是許多什葉派聚居社區，在阿富汗境內占少數的什葉派穆斯林，以往經常遭諸如伊斯蘭國等激進組織鎖定攻擊。

2018年發生的喀布爾同一地區另一處教育中心攻擊事件，造成數十名學生喪命。

教育 內政部 北大西洋公約組織

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