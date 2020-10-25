不甘三流品質！李健熙曾砸爛焚毀15萬支三星手機

李健熙2004年紀念三星半導體事業成立30周年。路透

韓聯社報導，三星 集團已故會長李健熙1987年接班後，一直謀求集團的大轉型。1993年2月，三星的8毫米磁帶錄影機面市。同月，李健熙率領一眾三星高管參觀美國洛杉磯一處家電賣場，只見通用電氣、飛利浦、新力、東芝等公司的產品櫃檯光彩奪目，陳列在角落的三星產品卻落滿灰塵。當時三星在東南亞等部分市場取得成功，但被發達國家消費者視為便宜貨。李健熙隨後把78種三星電子產品帶到洛杉磯世紀廣場酒店會場，當眾要求立即拆掉，高管們也被他狠狠訓斥了一頓。

同年6月4日，李健熙在東京大倉酒店請教從京瓷集團挖來的三星電子設計顧問福田民郎等日本人。日本顧問在這場徹夜長談中尖銳指出三星的種種問題，如滿足於國內第一的頭銜，內部缺乏資訊溝通，工作低效，分工不明，而且慣於欺生拒不聽取外人的意見等。李健熙在次日前往德國 法蘭克福的飛機上把福田提交的報告讀了一遍又一遍。

巧的是，李健熙飛抵德國當天便得知在三星引發軒然大波的「洗衣機事件」。三星內部電視臺偷拍到員工發現洗衣機蓋子蓋不上後，竟然用刀將尺寸稍大的塑膠部件割去2公釐後組裝，交接班後，接班的員工仍然泰然自若地依樣畫葫蘆。反覆強調品質的李健熙看到偷拍影片後，怒不可遏地給秘書室副主任李鶴洙打電話，命其錄下通話內容，並立即將集團旗下公司的社長和高管全部召集到法蘭克福。尹鐘龍、金淳澤、玄明官等三星的明星CEO匆忙購買機票飛往德國。

6月7日，李健熙在法蘭克福發表了改寫三星歷史的「新經營宣言」，呼籲以質取勝。李健熙在隨筆中指出，南韓企業界有滿足於全國一流、自甘全球三流的風氣，居安不思危，甘做井底之蛙。

新經營宣言發表後，李健熙仍覺得改革效果不彰。1994年，三星電子Anycall品牌手機 強行匆忙上市後，不良率超過11%。1995年3月9日，三星電子2000多名員工聚集在慶尚北道龜尾廠區操場，人人頭纏布條，上書「確保品質」四字，眼睜睜看著價值500億韓元的15萬支品質不良Anycall手機被掄錘痛砸並付之一炬。這一砸震醒了三星人的品質意識，一把火啟動了浴火重生的質變，原本在南韓知名度甚低的三星手機，當年市占率就躍升到第一。