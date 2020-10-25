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李健熙名言「下午4點不下班的不是好人」

編譯李京倫／報導
三星集團已故會長李健熙。路透
三星集團已故會長李健熙。路透

韓聯社報導，三星集團已故會長李健熙1987年接班後，一直謀求集團的大轉型，但他在接班後的前5年基本上沒有大動作，直到1993年6月7日，才在法蘭克福發表改寫三星歷史的「新經營宣言」，啟動三星的第二次創業。

新經營理念的核心就是一個「變」字，李健熙在隨筆中寫道，先從我變起，再讓所有的變化朝著一個方向聚攏。李健熙對當時三星電視機造成跳電和磁帶錄影機磨損磁帶的現象慨嘆道，3萬人製造的產品竟要6000人去修，用癌症打比方，屬於二期癌。李健熙要員工銘記，產品不合格率達3%的電子公司難免倒閉，不合格是罪惡之源。

李健熙隨後對三星動大手術，實行朝七晚四制，李健熙親自指示全體員工早點回家鍛鍊身體，學習外語，照顧家庭，還說下午4點不下班的不是好人。李健熙認為，18萬員工每天節省1個小時，將使整個國家獲益，一個人一天學習一個小時，只要堅持十年，學什麼行業都能學成狀元。

1993年7月，三星秘書組在向總公司發去的傳真上總結，只有追求生活品質的一流企業才能成為超一流企業。進入本世紀後，三星廢除朝七晚四制，但至今三星大部分高管仍堅持早晨7點前上班。

三星引進了一旦發現缺陷，立即叫停生產線的制度，挑戰「零缺陷」。新經營理念從根本上改善了企業的體質，讓三星朝著超一流目標邁進。

三星 癌症

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