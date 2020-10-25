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李健熙辭世 遺產稅高達百億美元

編譯李京倫／報導
三星集團會長李健熙25日去世。路透
三星集團會長李健熙25日去世。路透

三星集團會長李健熙25日病逝，集團第三代繼承人李在鎔的時代正式揭幕。韓聯社報導，李健熙的法定繼承人可能要繳高達10.6兆韓元（約100.7億美元）的遺產稅，三星家族的遺產繼承問題和公司架構是否生變，引發關注。

據南韓金融監督院資料，以本月23日收盤價為準，李健熙持股市值為18.2251兆韓元。以今年6月底為準，李健熙分別持有三星電子2.4927億股（持股率4.18%）、三星電子優先股61.99萬股（0.08%）、三星SDS的9701股（0.01%）、三星物產542.5733萬股（2.88%）、三星生命4151.918萬股（20.76%）。預計適用最大股東折扣後，其繼承人仍須為繼承上述四大分公司的股票資產繳納10.6兆韓元的繼承稅，即使選擇分期繳納，每年的繳稅額也將超過1兆韓元（約9.5億美元）。

如果以南韓執政黨正在推動的「保險業法」為準，三星生命和三星火災只能保留三星電子股票總額的3%，其餘的4億股（價值約20兆韓元）均須出售，因此，公司架構可能發生較大變動。三星電子副會長李在鎔曾在今年5月表示，不會把企業經營權交給第四代家族繼承人，預示公司組織結構可能生變。

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