哥倫比亞新冠確診數破百萬大關 全球第8國

哥倫比亞新冠疫情持續升溫，確診數已破百萬例。圖為23日首都波哥大街頭，多數民眾未戴好口罩。（路透）

南美洲國家哥倫比亞衛生部今天表示，國內新冠病毒（COVID-19）從疫情 爆發迄今，累計確診病例今天突破100萬例，病故人數達3萬人。

法新社報導，衛生部表示，過去24小時記錄到8769起新增病例，從3月6日疫情在哥國現蹤以來，全國染疫總人數來到100萬7711人。

哥倫比亞是全球第8個染疫總人數突破百萬大關的國家，另外7國為美國 、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷和西班牙。境內病故總人數則達3萬人。

路透報導，全球科學家正快馬加鞭研發新冠病毒疫苗 ，哥倫比亞表示，只要有疫苗證明有效，他們都已準備好派發。

哥倫比亞這種等級的準備度，要歸功於境內實施數十年的公費接種計畫。在這項美洲地區數一數二完善的接種計畫中，政府提供21種疫苗給境內所有民眾。

衛生部秘書長柏戈斯（Gerardo Burgos）向路透表示：「哥倫比亞疫苗計畫很牢靠，我們將運用這個模式，再併入即將到來的新配方，來對抗COVID-19。」

哥國疫苗計畫不只造福本身約5000萬的人口，還照顧到逾170萬委內瑞拉移民，疫苗種類包羅萬象，從嬰兒接種到人類乳突病毒都有。

哥國每年派發約2300萬劑疫苗。