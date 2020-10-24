示威如火如荼要求王室改革 泰王讚保皇派勇敢

圖為保皇派民眾拿著泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功和王后蘇堤達的照片表示支持。美聯社

泰國 反政府示威抗議人士要求王室改革，王室成為眾所矚目焦點。泰王瓦吉拉隆功昨天出席一場王室活動時，被拍到感謝一名保皇派的人士，泰王並稱讚該名男子「非常勇敢」。

泰國從7月開始一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革，抗議從14日開始持續升溫，連日來在曼谷天天都有街頭抗議示威。

泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）昨天晚間出席拉瑪五世朱拉隆功（Chulalongkorn）的紀念日活動，從大皇宮（Grand Palace）步行到律實宮（Amphorn Sathan Residential Hall），路邊有穿滿黃色衣服的民眾夾道歡迎。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，臉書 名稱為提提瓦（Thitiwat Tanagaroon）的泰國民眾上傳一段影片，影片中蘇堤達指著一名男子並對瓦吉拉隆功介紹表示：「這個人在抗議的時候舉著海報。」蘇堤達接著對這名男子表示：「非常謝謝你，我記得，非常謝謝你。」

瓦吉拉隆功接著靠近這個男子表示：「非常勇敢、非常勇敢，非常好，謝謝你。」這名男子回應表示：「吾王萬歲，我非常愛您，吾王萬歲。」瓦吉拉隆功再度表示感謝這個男子。這名男子表示這是他人生最棒的時刻。

這名男子曾被泰國媒體報導，他21日在曼谷的一場抗議中舉著已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）及王太后詩麗吉（Sirikit）的照片海報。

此外，臉書名稱為Luang Pu Buddha Isara的用戶也上傳一段影片，顯示瓦吉拉隆功拍著一名身穿白衣的男子肩膀並表示：「謝謝你。」

這名白衣男子是2014年人民民主改革委員會（PDRC）的核心成員，PDRC被視為保皇派，當年反對為泰黨（Pheu Thai Party）總理盈拉（Yingluck Shinawatra）組成的政府並上街抗議，迫使盈拉解散國會重新大選。