示威如火如荼要求王室改革 泰王讚保皇派勇敢
泰國反政府示威抗議人士要求王室改革，王室成為眾所矚目焦點。泰王瓦吉拉隆功昨天出席一場王室活動時，被拍到感謝一名保皇派的人士，泰王並稱讚該名男子「非常勇敢」。
泰國從7月開始一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革，抗議從14日開始持續升溫，連日來在曼谷天天都有街頭抗議示威。
泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）昨天晚間出席拉瑪五世朱拉隆功（Chulalongkorn）的紀念日活動，從大皇宮（Grand Palace）步行到律實宮（Amphorn Sathan Residential Hall），路邊有穿滿黃色衣服的民眾夾道歡迎。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，臉書名稱為提提瓦（Thitiwat Tanagaroon）的泰國民眾上傳一段影片，影片中蘇堤達指著一名男子並對瓦吉拉隆功介紹表示：「這個人在抗議的時候舉著海報。」蘇堤達接著對這名男子表示：「非常謝謝你，我記得，非常謝謝你。」
瓦吉拉隆功接著靠近這個男子表示：「非常勇敢、非常勇敢，非常好，謝謝你。」這名男子回應表示：「吾王萬歲，我非常愛您，吾王萬歲。」瓦吉拉隆功再度表示感謝這個男子。這名男子表示這是他人生最棒的時刻。
這名男子曾被泰國媒體報導，他21日在曼谷的一場抗議中舉著已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）及王太后詩麗吉（Sirikit）的照片海報。
此外，臉書名稱為Luang Pu Buddha Isara的用戶也上傳一段影片，顯示瓦吉拉隆功拍著一名身穿白衣的男子肩膀並表示：「謝謝你。」
這名白衣男子是2014年人民民主改革委員會（PDRC）的核心成員，PDRC被視為保皇派，當年反對為泰黨（Pheu Thai Party）總理盈拉（Yingluck Shinawatra）組成的政府並上街抗議，迫使盈拉解散國會重新大選。
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