梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

菲利普親王與伊莉莎白二世女王結婚超過70年。圖／路透資料照片

英國 皇室近百年來最大的危機，就是愛德華八世為了離過婚的美國女人華麗絲辛普森，決定放棄王位、接受放逐，世人雖稱他「不愛江山愛美人」，但皇室內部視為莫大屈辱。想不到80多年後，同樣離過婚、來自美國的梅根 ，令夫婿哈利 王子決定脫離皇室家人、另謀發展，根據最新推出的專書，哈利的爺爺—菲利普親王，因此傷透了心，更把「拐跑愛孫」的梅根視為毀滅程度有如華麗絲辛普森的闖入者。

明年6月就要滿百歲的菲利普親王，也算是以「外人」身分加入英國皇室家庭，所以很明白要當皇族配偶並不容易，對於初來乍到的新眷屬會特別體諒、給予建議，他曾經給受了一肚子委屈、日後和皇室漸行漸遠的已故黛安娜王妃提醒：「成為皇室的一員，不要以為只是要爭誰的人氣最高，而是要大家一起合作，幫助皇室的大家長，維持這個體制的穩定。」那時大家長是菲利普的妻子、伊莉莎白二世女王，後來黛安娜為了婚姻不美滿，將一堆醜陋的真相攤開，皇室成為眾矢之的，身為未來英國國王的查爾斯形象跌谷底，據傳菲利普對曾是兒媳的黛安娜非常不滿。

在梅根嫁給哈利之前，菲利普與這個孫子的關係是很密切的，梅根剛嫁進來，菲利普也是體諒、包容，深知要適應皇室生活真的不容易。哪知道哈利被梅根影響，愈來愈有主見還鬧出走，菲利普不敢相信孫子像變了個人，特別是在發布「卸下皇室重要成員身分」前，沒怎麼跟女王奶奶討論，即先斬後奏，菲利普又氣又傷心。英國媒體認為，菲利普自己就有超過60多年身為王夫、必須把責任義務擺在自身需求之前的壓抑生活，又已是即將百歲的長者，難免沒辦法接受新世紀年輕人的想法，會將梅根看成「再一位由美國闖進來搞破壞的問題人物」，也不會太難理解。