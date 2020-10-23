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俄羅斯新冠也創新高 單日新增1.7萬例

俄羅斯新冠也創新高 單日新增1.7萬例

中新社／莫斯科10月23日電
俄新增新冠病毒感染病例1萬7340人，創下單日新增人數的新高。圖為莫斯科市區一名男子正在打電話。(Grtty Images)
俄新增新冠病毒感染病例1萬7340人，創下單日新增人數的新高。圖為莫斯科市區一名男子正在打電話。(Grtty Images)

俄羅斯新冠疫情防控指揮部23日發布消息稱，在過去一天，俄新增新冠病毒感染病例1萬7340人，創下單日新增人數的新高。俄總統新聞秘書佩斯科夫當天表示，俄新冠疫情處於控制中。

俄新冠疫情防控指揮部消息稱，目前俄累計感染者達到148萬0646人，已超過俄總人口的1%。其中莫斯科是俄疫情重災區，單日新增感染病例5478人。

佩斯科夫說，俄當前疫情十分緊張，但仍處於控制中。各地已採取各種措施，應對疫情繼續發展。

俄羅斯病毒學家阿爾特施泰因當天表示，俄近期採取的防疫限制措施正在起作用，預計俄將於11月初達到疫情的高峰穩定期。　　

俄衛生部長穆拉什科當天說，俄羅斯是新冠病毒檢測覆蓋率最高的國家，檢測新冠病毒和新冠病毒抗體的系統達到200多種，其中80多種檢測系統是俄國產的。

此外，目前全俄有約20萬張病床提供給新冠病毒感染者。

穆拉什科說，俄羅斯首款新冠病毒疫苗“衛星—V”正在進行測試並呈現出良好的測試結果。目前俄正在全面擴大這種疫苗的生產，生產結果令人印象深刻。除了該種疫苗外，俄還使用不同技術生產不同的新冠疫苗。未來俄公民將可以免費接種新冠病毒疫苗。　　

疫情 疫苗 俄羅斯

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