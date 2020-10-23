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氣憤梅根生子處理方式 威廉王子拒絕第一時間見姪子！

記者蘇詠智／即時報導
梅根處理兒子亞契出生的方式，據傳惹得大伯非常生氣。圖／路透資料照片
梅根處理兒子亞契出生的方式，據傳惹得大伯非常生氣。圖／路透資料照片

關於英國皇室的新書「兄弟之戰」上市後，最讓讀者大開眼界的不是哈利王子和妻子梅根有多愛自怨自憐或是我行我素，而是公眾形象向來斯文穩重的威廉王子，易怒、專斷的真面目被大公開，該書提到威廉自視是英國未來國王，連父親查爾斯有地方讓他不滿意，他都會大吼大叫，毫不顧及彼此的長輩、晚輩關係，至於同輩的弟弟哈利和弟媳梅根，要是有事情讓他看不順眼，他讓他們知道「自己做錯了」的表現方式就會更明顯、更不近人情。

「兄弟之戰」中提到，哈利與梅根有一點讓威廉非常憤怒，就是他們應對兒子亞契出生的做法，皇室公關直到亞契哇哇墜地、陪著爸媽和外婆返回家中才被告知，因此當他們對外宣布梅根進產房時，亞契早已出生，哈利和梅根希望避免外界過於關注、被狗仔追得團團轉，威廉卻為他們的「不照傳統規矩來」氣得火冒三丈，拒絕在第一時間見亞契，直到亞契出生後的第8天，才和妻子凱特前去探望，而且也沒把他的兒女們一起帶過去。

耐人尋味的是，還沒接任英國王位的威廉，反而比繼位順位在他之前的查爾斯、目前還是女王的奶奶，對這件事的反應更劇烈，女王和丈夫、查爾斯與妻子卡蜜拉都在亞契出生後的幾小時內，立刻過去探視，不像威廉還要拖8天、讓大家充分感受到他的不滿之後才去見姪子。還沒登基就那麼霸氣，也難怪「兄弟之戰」作者羅伯雷西認為威廉和哈利兄弟倆恐怕永遠不會和好，擔心威廉就算真的當上英國國王，也無法達成新時代需要的新改變。

亞契（中）出生的皇室成員合照，威廉王子（右二）表情耐人尋味。圖／路透資料照片
亞契（中）出生的皇室成員合照，威廉王子（右二）表情耐人尋味。圖／路透資料照片

威廉 哈利 梅根

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