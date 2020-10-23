氣憤梅根生子處理方式 威廉王子拒絕第一時間見姪子！

梅根處理兒子亞契出生的方式，據傳惹得大伯非常生氣。圖／路透資料照片

關於英國皇室的新書「兄弟之戰」上市後，最讓讀者大開眼界的不是哈利 王子和妻子梅根 有多愛自怨自憐或是我行我素，而是公眾形象向來斯文穩重的威廉 王子，易怒、專斷的真面目被大公開，該書提到威廉自視是英國未來國王，連父親查爾斯有地方讓他不滿意，他都會大吼大叫，毫不顧及彼此的長輩、晚輩關係，至於同輩的弟弟哈利和弟媳梅根，要是有事情讓他看不順眼，他讓他們知道「自己做錯了」的表現方式就會更明顯、更不近人情。

「兄弟之戰」中提到，哈利與梅根有一點讓威廉非常憤怒，就是他們應對兒子亞契出生的做法，皇室公關直到亞契哇哇墜地、陪著爸媽和外婆返回家中才被告知，因此當他們對外宣布梅根進產房時，亞契早已出生，哈利和梅根希望避免外界過於關注、被狗仔追得團團轉，威廉卻為他們的「不照傳統規矩來」氣得火冒三丈，拒絕在第一時間見亞契，直到亞契出生後的第8天，才和妻子凱特前去探望，而且也沒把他的兒女們一起帶過去。

耐人尋味的是，還沒接任英國王位的威廉，反而比繼位順位在他之前的查爾斯、目前還是女王的奶奶，對這件事的反應更劇烈，女王和丈夫、查爾斯與妻子卡蜜拉都在亞契出生後的幾小時內，立刻過去探視，不像威廉還要拖8天、讓大家充分感受到他的不滿之後才去見姪子。還沒登基就那麼霸氣，也難怪「兄弟之戰」作者羅伯雷西認為威廉和哈利兄弟倆恐怕永遠不會和好，擔心威廉就算真的當上英國國王，也無法達成新時代需要的新改變。