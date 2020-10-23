旅遊除外 印度放寬外國人和印僑進出印度

為促進經濟，印度政府22日宣布放寬簽證管制，除持旅遊簽證外，所有外國人和持有印度海外公民（OCI）和印度裔人士（PIO）卡者，都可以任何目的出入境印度。 歐新社

為促進經濟，印度 政府22日宣布放寬簽證 管制，除持旅遊簽證外，所有外國人和持有印度海外公民（OCI）和印度裔人士（PIO）卡者，都可以任何目的出入境印度。

印度內政部在聲明中說，這項新放寬的規定適用於希望入境或離開印度的外國人和印度公民。

印度內政部指出，鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）大流行引起的情況，印度2月起採取一系列措施減少國際旅客出入境。政府現在決定逐步對希望入境和離開印度的更多類別外國公民和印度公民放寬簽證和旅行限制。

因此，聲明表示，印度已決定允許PIO和OCI卡的持有人及以任何目的訪問印度的外國公民（持旅行簽證除外），透過授權的機場和海港移民檢查站，搭機或從海上航線進入印度。

印度內政部的聲明說，這項決定將讓外國公民可根據商務、會議、就業、學習、研究、醫療等各種目的訪問印度。

聲明指出，外國公民和印度公民可利用印度撤僑計畫任務下的航空運輸、雙向空中走廊安排，或任何民航部允許的非定期商業航班進出印度。

不過，聲明也強調，所有旅客都必須遵守印度衛生與家庭福利部公布的新冠肺炎相關防疫準則。

印度在考量拯救遭新冠肺炎疫情重創的經濟之下，已在8月針對美國、英國、法國和德國的OCI持卡人來往印度放寬簽證和旅行限制，現在又擴大放寬除持旅遊簽證外的外國與OCI、PIO持卡人進出印度。

聲明說，印度政府還決定立即恢復所有現有簽證的核發，但不包括電子簽證、旅遊簽證等；如果簽證失效，也可到印度使館和據點獲得適當類別的新簽證。

這份聲明表示，計畫到印度就醫的外國人及隨行的醫療人員，可向印度申請醫療簽證。

雖然印度放寬簽證限制，但截至目前為止，印度僅與18個國家簽有雙向空中走廊協議，但由於印度的累計新冠肺炎病例超過776萬例，死亡達11.7萬餘人，高居全球第二，即使新增病例有所下滑，但許多國家仍未開放與印度之間的航空往來，因此想要入境印度，仍需尋找適當航班且支付昂貴票價。