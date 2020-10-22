新冠疫苗貴不貴？ 每劑3美元到逾30美元不等

新冠疫苗價格成為關注焦點。美聯社

各界競相研發新冠病毒疫苗 之際，疫苗價格該定多少、又該由誰支付，引發熱議。金融時報整理，目前新冠疫苗的價格從每劑3美元 到逾30美元不等，比爾蓋茲等公衛倡議人士則呼籲，需為貧窮國家設定新冠毅苗的價格上限。

儘管已有數十億美元公共資金投入新冠疫苗研發，製藥公司至今仍不願討論疫苗價格，宣稱定價需考慮效果、試驗結果、研發和製造成本、競爭、需求以及買家是民間或國營機構。

疫情危急並擴散至全球，讓疫苗價格議題愈發紊亂；為加速研發合適的疫苗，許多公司正嘗試不同的技術；一些藥廠更史無前例地準備允許其他公司製造他們開發的疫苗，這也讓成本計算更加複雜。

金融時報指出，各藥廠和公共機構對所有疫苗的價格協商均屬機密，但參與歐盟 執委會和製藥公司協商的知情人士透露，阿斯特捷利康（AstraZeneca）與歐盟達成的協議是每劑疫苗約3至4美元，嬌生（Johnson & Johnson）公司，以及賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）聯合研發的疫苗，價格均為約10美元。

相較之下，較晚成立、目前仍在虧損的莫德納（Moderna），則希望把每個療程接種兩次疫苗的價格，定在50至60美元，該公司最初要求的價格更高出一倍。CureVac等生技公司則表示，價格方面會尋求「合乎道德的利潤」。

公民團體和媒體報導的壓力，已迫使一些公司公布計畫中的標價，莫德納8月時公布，疫苗價格上限是每劑37美元。

科興生技（Sinovac）是中國疫苗研發進度領先的公司之一，該公司本周開始在特定城市銷售疫苗，價格為每兩劑60美元。