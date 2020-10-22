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比利時外長染疫送加護病房 俄國衛生部長自主隔離

中央社布魯塞爾22日綜合外電報導
比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes，圖）上周確診後，已送加護病房救治。美聯社
比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes，圖）上周確診後，已送加護病房救治。美聯社

比利時官員今天說，在第一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間擔任看守總理的比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）上周確診後，已送加護病房救治。

45歲威爾梅斯上周病毒檢測呈陽性反應，並且自主隔離，但她的病情惡化，21日晚間被送到布魯塞爾一家醫院。

威爾梅斯的發言人說：「她的意識清醒，可以和人溝通。」她的發言人也證實威爾梅斯在加護病房治療。來自威爾梅斯辦公室的消息來源表示，她的情況「穩定」。

10月1日接替威爾梅斯的比利時新總理德克魯（Alexander de Croo）推文，祝福威爾梅斯「早日康復」。

德克魯推文表示：「沒有人能豁免於這種危險病毒。只要團結一致，我們可以一起戰勝冠狀病毒。」

幾名歐洲資深官員都染疫，奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）和威爾梅斯同一天檢測呈陽性反應。

俄羅斯新聞社（RIA news agency）引述俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）幕僚的說法報導，穆拉希科在家庭成員病毒檢測呈陽性反應後，將自主隔離。

俄羅斯今天通報1萬5971起新增確診病例，又有290人染疫死亡，不治總數來到2萬5242人。

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