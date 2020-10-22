我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

N號房博士房主嫌淚訴悔意 韓檢求處無期徒刑

中央社 / 首爾22日綜合外電報導
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。圖╱GettyImages
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。圖╱GettyImages

韓國今年初爆出N號房事件，其中最受矚目的博士房主嫌趙主彬（譯音）因涉嫌製作、散布性剝削照片、影片，遭檢方求處無期徒刑，他今天在法庭上淚訴悔意，表示願為犯行負責。

韓聯社報導，檢方今天對趙主彬求處無期徒刑，並強制配戴可追蹤所在位置的電子腳鐐45年；對其他4名成年共犯各求處10到15年有期徒刑，對未成年的共犯李某則求處10年徒刑、刑滿5年可申請假釋。

此案被害人透過律師提出的請願書表示，希望能嚴懲趙主彬。一名被害人對於趙主彬先前公開的反省文表示，「看了只能苦笑」，認為只有反省根本不足以彌補他犯下的過錯。

也有被害人說，應該要對趙主彬或其他共犯都處以2000年徒刑，才能做為典範，有效遏止社會上再出現這類惡行。

N號房相關嫌犯利用通訊軟體匿名聊天室功能，以竊取被害人個資等方式脅迫被害人拍攝性剝削影片，並在網路上散布、販賣，被害人中甚至不乏未成年少女、兒童。

對此，趙主彬的辯護律師則主張，應該要考慮誘發這類犯罪的社會現狀，不能將環境影響的責任都加諸趙主彬身上。

他也說，即使重判此案被告，往後還是會有以類似犯罪獲利的人出現，也會慢慢找出不同方式犯案。

趙主彬在最後陳述時流淚表示，他在犯罪當時並未考慮到人性尊嚴，無法為自己犯下的過錯做出辯護或迴避，「應該要負起責任，真心反省並贖罪也是理所當然」，「壞人趙主彬的人生已經結束了」。

趙主彬的父親也在接受媒體訪問時多次鞠躬，表示「兒子引發社會爭議，還對各位被害人造成莫大傷害，作為父親真心為此請罪」。

其他被告大多都像趙主彬一樣，對自己犯下的罪行表達悔意，只有其中一名共犯姜某（譯音）說，他會盡全力永遠離開這個國家，「身為這個充滿獨裁、剝削、欺瞞的大韓民國國民，我感到很羞恥」。

此案將在11月26日開庭正式宣布判決。

個資

上一則

新冠肺炎疫情重創日本就業 卻意外救了便利商店

下一則

別再說口罩沒用了！東大：戴口罩可減少病毒傳播及感染

延伸閱讀

泰國民眾衝破警方防線要總理下台 提請願後暫解散

泰國民眾衝破警方防線要總理下台 提請願後暫解散
15歲時被冤姦殺同學坐牢15年 魯男獲國賠332萬

15歲時被冤姦殺同學坐牢15年 魯男獲國賠332萬
性侵勒死女模還棄屍 兇手確定逃死

性侵勒死女模還棄屍 兇手確定逃死
N號房創始人godgod 遭韓檢求處無期徒刑

N號房創始人godgod 遭韓檢求處無期徒刑

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來