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塗鴉藝術家班克西仿莫內畫作 760萬英鎊成交

中央社 / 倫敦21日綜合外電報導
英國知名塗鴨藝術家班克西模仿法國印象派畫家莫內名畫「睡蓮池塘」的油畫，今天在倫敦以760萬英鎊拍出，是歷來拍賣班克西作品的第二高價。圖╱GettyImages
英國知名塗鴨藝術家班克西模仿法國印象派畫家莫內名畫「睡蓮池塘」的油畫，今天在倫敦以760萬英鎊拍出，是歷來拍賣班克西作品的第二高價。圖╱GettyImages

英國知名塗鴨藝術家班克西模仿法國印象派畫家莫內名畫「睡蓮池塘」的油畫，今天在倫敦以760萬英鎊拍出，是歷來拍賣班克西作品的第二高價。

班克西（Banksy）油畫作品「向我展示莫內」（Show Me the Monet）是莫內（Claude Monet）印象派經典作品「睡蓮池塘」（Water Lily Pond）的現代版。經過競相出價後，這幅油畫在國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）以755.16萬英鎊成交。

根據富比世（Forbes）網站報導，班克西這幅畫作是在2005年創作，模仿莫內名畫「睡蓮池塘」，畫中還有丟在池塘裡的購物車和明亮的橘色交通錐。

蘇富比說：「在5名堅定的收藏家近9分鐘出價奮戰後，最終落槌價超過預估的300萬到500萬英鎊，成為拍賣這位藝術家作品的第二高價。」

這幅畫最後被一名身分不明的競標者買下，而且超過當初最高預估價500萬英鎊。

蘇富比高級主管布蘭奇克（Alex Branczik）說，這幅作品是出現在拍賣會上的班克西作品中「最強烈、最具代表性」的畫作之一。

班克西一幅描繪黑猩猩主宰英國下議院的諷刺畫，去年在倫敦蘇富比以990萬英鎊高價落槌，創下班克西畫作的拍賣最高價。

這幅最高價的畫作是班克西2009年的作品，名為「下放國會」（Devolved Parliament），拍賣時吸引10組買家、競標了13分鐘。

班克西的真實姓名從未獲得正式證實，他從英國布里斯托（Bristol）開始他的職業生涯，並成為世上最著名藝術家之一。

班克西 拍賣 英國

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