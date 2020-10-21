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泰國民眾衝破警方防線要總理下台 提請願後暫解散

中央社曼谷21日專電
泰國民眾21日下午無預警遊行到總理府前要總理帕拉育下台，遭遇警方以鐵絲網阻擋，民眾隨後以拒馬壓倒鐵絲網突破警方防線。美聯社
泰國民眾21日下午無預警遊行到總理府前要總理帕拉育下台，遭遇警方以鐵絲網阻擋，民眾隨後以拒馬壓倒鐵絲網突破警方防線。美聯社

泰國反政府群眾今天發起14日至今連續第8天的大型街頭示威，抗議民眾無預警遊行到總理府前，怒吼要總理帕拉育下台，數度和警方衝突，所幸無人受傷，提出請願書後暫時解散。

泰國從7月開始掀起一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求修憲、帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台以及王室改革，而抗議從14日開始持續升溫，今天已經是連續第8天曼谷有街頭抗議活動，也是曼谷7月至今第12場大型街頭示威。

學生團體今天下午通知抗議民眾4時到勝利紀念碑（Victory Monument）圓環集合，5時突然宣布要遊行到總理府，要施壓帕拉育下台。

上千民眾5時30分從勝利紀念碑開始往總理府出發，在7時遭遇第一波警方阻擋，鎮暴警察以優勢警力和鐵絲網阻擋遊行民眾去路，雙方對峙45分鐘後，抗議民眾以拒馬推倒鐵絲網，一邊歡呼一邊往總理府前進，途中遭遇2次小型警力，但警方都沒能擋下遊行民眾。

抗議民眾在8時10分抵達最靠近總理府的路口，警方出動大型巴士、警車以及大批鎮暴警察，水車也在遠方待命。由於16日抗議民眾在巴吞旺路口（Pathumwan Intersection）遭到警方以水柱和優勢警力驅離，今天現場氣氛劍拔弩張、一觸即發，抗議民眾穿起雨衣和打起雨傘，準備好和警方對抗。

總理府隨後派出副祕書長普拉提（Prateep Kiratirekha）以及曼谷市警察局長普彭（Phukphong Phongpetra）和抗議團體代表對談，接下抗議團體要求帕拉育辭職的請願書。抗議團體代表在晚間9時36分宣布今天的目標已經達成，就地散會，並表示要給帕拉育3天時間回應，否則要在週末發起更大型的示威抗議。

帕拉育則在晚間7時發表全國電視演說表示，他將先採取行動降低目前的緊張情勢，如果沒有發生暴力事件，他打算解除曼谷的緊急狀態，他將盡快這麼做。

由於國會眾議院為了因應目前的抗議局勢，將在26和27日舉行特別會議，帕拉育表示，會談應該在國會進行。

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