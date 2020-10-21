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BTS韓戰爭議速滅火 專家：凸顯中國軟實力不足

中央社首爾21日綜合外電報導
南韓街頭一處，放有人氣男團防彈少年團（BTS）代言的三星手機廣告牌。(美聯社)
南韓街頭一處，放有人氣男團防彈少年團（BTS）代言的三星手機廣告牌。(美聯社)

在全球擁有大量粉絲的韓國團體防彈少年團（BTS）近期因涉及韓戰發言，引發中國網友抵制，不過，美國專家從中方對這次事件的反應分析，中國網友這次論戰「惹錯人」。

韓聯社報導，美國華府的法律及東亞政經專家朴相允（S. Nathan Park，譯音）在期刊「外交政策」（Foreign Policy）指出，中方就這次事件快速滅火，證明了中國不是A.R.M.Y（BTS粉絲名）的對手。

美國非營利組織「韓國協會」（The Korea Society）日前向BTS頒發范符立特獎，以表彰其對促進韓美關係的貢獻，BTS隊長RM在得獎感言中提及韓戰，卻遭中國網友批評「辱華」，不僅官方媒體群起圍攻，代言商品在中國網站也被下架。

但不到兩天，以民族主義立場著稱的中國官媒環球時報便悄悄刪除相關報導，其他媒體及社群網站上的攻勢也跟著消退。中國外交部發言人當時也以「以史為鑑、面向未來，珍愛和平、促進友好」回應，呼籲促進兩國友好合作，可感受到火力明顯不如以往。

（影音來源：世界新聞網何卓賢）

朴相允認為，像近期針對BTS的這類事件，無法以強烈的國粹主義（民族主義）手段來說服對方，也顯露出中國軟實力不足的問題。

對於昨天傳出BTS相關商品遭中國限制進口，趙立堅及中國駐韓大使館今天都否認這項消息，並強調重視中韓關係。

韓國駐北京大使張夏成今天透過視訊出席國會外交統一委員會國政監察時表示，雖然向物流業者韻達確認並未實施此措施，但實際上的確出現停運狀況，已就此向中方高層官員直接溝通，會視狀況嚴肅處理對應。

張夏成也說，目前正與其他媒體報導停運的相關物流業者及海關進行溝通，但中國海關表示限制進口的報導為不實消息。

中國 美國 社群網站

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