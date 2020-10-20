義大利政界撐香港 激進黨發起絕食與反共藍儂牆

義大利政界關注香港情勢，激進黨發起12日絕食活動，聲援12位逃難到台灣途中被捕的香港抗爭青年。圖為香港大學掛出聲援12人的海報。(美聯社)

義大利 政界關注香港 情勢，激進黨（Partito Radicale）日前發起12日絕食活動，聲援12位逃難到台灣 途中被捕的香港抗爭青年。

執行絕食聲援活動的主要成員葛拉齊亞（Patrizia De Grazia）每天在臉書更新進度，她20日貼文指出，這是她絕食第八天，激進黨準備了各式聲援香港的海報，將在北義大城杜林（Torino）設立象徵反共的「藍儂牆」（Lennon Wall），當初捷克年輕世代在藍儂牆以塗鴉發洩對共產威權的憤怒，終至推翻共產獨裁。

激進黨發起的「與香港站在一起」（Stand with Hong Kong）活動從12日起跑，主軸是聲援12位被捕近兩個月的香港抗爭青年，活動的網路社群標籤是「12條人命很重要」（12 Lives Matter）。

除了絕食，活動連續12天都以不同的方式，輪流替被逮捕的每一位香港青年祈福，並簡介香港抗爭青年的生平，希望喚起社會的關注。

例如絕食第六天的祈福對象是29歲香港青年黃偉然，葛拉齊亞與義大利男高音洛多拉（Stefano Lodola）折了12艘紙船，上面都寫著黃偉然的名字，拿到杜林著名景點波河（Po River）上放水漂流。

葛拉齊亞在文中介紹，黃偉然曾寫信請求父母諒解他參與爭取自由的抗爭行動，他企圖逃到台灣也是不想牽連家人，但現在黃偉然的父母不知能否再見到他。

絕食第七天，葛拉齊亞與同伴在杜林街頭發送寫著香港被捕青年名字的彩色紙鶴，她表示當天祈福的對象是廖子文，他被捕時年僅17歲，在獄中度過了滿18歲的生日。

葛拉齊亞表示，她自己的18歲生日是在餐廳辦派對度過的，親朋好友圍繞，有一大堆氣球和吃不完的蛋糕、美食，廖子文只是為了爭取自由走上街頭，卻被迫在獄中孤獨度過18歲生日，她盡一己之力替廖子文絕食，希望喚起世人關注這些香港青年遭遇的不公不義。

義大利激進黨是創立於1955年的自由派政黨，擁有自己的媒體「急進電台」（Radio Radicale） ，經常關注人權與環保議題，也常替台灣在國際受到中國打壓的現象發聲。