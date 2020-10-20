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這家公司打造出AI診斷系統 用10分鐘測老人癡呆症

編譯王巧文／綜合外電
日本數據分析公司Fronteo的使用人工智慧（AI）的失智症診斷系統，診斷準確度高達約85％，與醫學專家所達到的比例相近。路透
日本數據分析公司Fronteo的使用人工智慧（AI）的失智症診斷系統，診斷準確度高達約85％，與醫學專家所達到的比例相近。路透

日本數據分析公司Fronteo打造出一套利用人工智慧（AI）診斷失智症的系統，計劃最快在明年初開始進行臨床試驗。

這款AI診斷系統能分析患者和醫生間約5到10分鐘的談話，再花1分鐘的時間診斷。這套系統旨在最大程度減少醫生和患者的壓力，並幫助及早診斷失智症，Fronteo希望此系統到2022年時可用做商業用途。

在東京證券交易所高成長新興股票市場（MOTHERS）上市的Fronteo，可望成為日本第一家使用AI系統分析對話並診斷失智症的公司。

Fronteo的系統可將患者和醫生之間的對話轉為書面文本，並透過AI來分析文本中的單詞和詞句結構，醫生會根據AI分析的結果，做出最終診斷。

基本測試顯示，AI診斷準確度高達約85％，這與醫學專家所達到的比例相近。Fronteo與慶應義塾大學醫學院共同開發該系統，並獲日本醫療研究開發機構支持。

臨床試驗將進一步測試此系統診斷的準確度。Fronteo正考慮明年向厚生勞動省申請醫療設備許可證，並已提交快速檢測程式的許可申請，希望於2022年之前獲准使用，以盡快開始銷售。

Fronteo也與美國科技巨擘微軟合作，將這款AI工具與微軟Azure雲服務整合，以便醫院通過PC和手機使用診斷系統，不必設置伺服器。

根據厚生勞動省的數據，截至2012年，日本共有462萬名失智患者，到2025年時，這一數字預計將增至近700萬人，占該國老年人口約20％。

AI 失智 日本

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