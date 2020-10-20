我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

菲移民局醜聞 參議員：300萬中國人行賄入境

中央社馬尼拉20日專電
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

菲律賓參議員漢迪夫洛斯今天說，2017年以來，約300萬名到菲國從事博弈工作的中國公民額外支付費用，以順利入境菲律賓，移民局受賄和相關人員所得可能達400億披索(約8.3億美元)。

漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人，比菲律賓人口最多的城市－奎松市（Quezon，約294萬居民）人口還要多。

她表示，400萬中國公民中，約380萬人沒有申請落地簽證，15萬人持落地簽入境菲律賓。

漢迪夫洛斯說，沒有申請落地簽的中國公民中，約300萬人支付額外的1萬披索（約206美元），以順利持旅遊簽證入境菲國。這筆金額部分流向移民局官員。

博弈業員工入境菲國前繳交費用的作法在華人圈被稱為「保關」，意謂花錢確保當事人順利入境。

中國駐菲大使館去年8月曾發布公告表示，近年來，菲律賓網路博彩公司泛濫，大量非法雇用中國公民來菲從事相關工作。鑑於目前菲國落地簽政策的不確定性，為避免造成不必要的麻煩和經濟損失，提醒中國公民「暫停或謹慎選擇辦理落地簽來菲」。

漢迪夫洛斯2月揭發這起菲國移民局官員受賄醜聞。旅行社向赴菲從事博弈工作的中國公民收取約1萬披索後，用牛奶糖紙包裝賄款，交給移民局官員，因此這起醜聞被稱為「奶糖騙局」（pastillas scam）。

漢迪夫洛斯說：「移民局每個角落都有貪腐。在『奶糖騙局』中，根據非落地簽入境的中國公民數字，我們推估主謀得到300億（披索）。落地簽是另一項收入來源，回扣直接進到部分官員的口袋。」

她表示，估算起來，透過中國公民落地簽入境和「奶糖騙局」，2017年以來，相關主謀共有400億披索入袋。

移民局 中國 美元

上一則

奶茶聯盟？中印衝突影響 台印正推動多項經貿合作

下一則

保護天然紀念物 日本奈良開發吃了也沒事的「鹿紙袋」

延伸閱讀

Niche評選美國最佳網路高中 榜首在灣區

Niche評選美國最佳網路高中 榜首在灣區
野火燒高火險費 洛斯蓋圖傳從1500漲到5687元

野火燒高火險費 洛斯蓋圖傳從1500漲到5687元
洛斯阿圖綠野山莊 將辦升旗慶雙十

洛斯阿圖綠野山莊 將辦升旗慶雙十
007馬里布豪宅上市 開價1億

007馬里布豪宅上市 開價1億

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」