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英首例！男子遭圍毆持刀反殺三人 因正當防衛獲不起訴

編譯張君堯／即時報導
英國一名印度裔的建築商於今年1月遇襲，他在搏鬥中刺死三名兇手（圖左中及圖右二名），事後檢方認定男子行為屬「正當防衛」未將他起訴，成為英國首例。取材自每日郵報
英國一名印度裔的建築商於今年1月遇襲，他在搏鬥中刺死三名兇手（圖左中及圖右二名），事後檢方認定男子行為屬「正當防衛」未將他起訴，成為英國首例。取材自每日郵報

英國一名建築商辛格（Gurjeet Singh）於今年1月遭仇家圍毆，卻在打鬥中持刀刺死三名兇手，但辛格的行為被司法單位認定屬「正當防衛」而並未對他起訴，成為英國史上首例。

現年30歲來自印度的辛格今年1月19日從倫敦伊爾福德（Ilford）的錫克教寺廟要回家時，被五名襲擊者埋伏尋仇，眾人追將辛格逼到死巷後爆發打鬥，辛格掏出一把刀自衛，反將三名襲擊的男子殺死，整個過程僅持續13秒。

消息人士告訴泰晤士報，監視器畫面顯示，辛格面對生命威脅時，打起架來「整個人化身成李小龍」。不過，他在打鬥中也多處受傷，除了頭部受到錘擊，他的額頭和後腦遭割傷，臉部左側有道長達五公分的傷口，其中一隻手也受傷。

據泰晤士報指出，這群襲擊辛格的人是因與他生意鬧翻才犯案。除死者三人，另外兩名倖存同夥也於8月被判刑，此外兩人被發現簽證早已過期，服完刑期後都將被驅逐回印度。

倫敦警察廳（The Met Police）事後指控辛格在公共場所持有危險性武器，2月將他羈押，8月被陪審團裁定無罪。警方從未以殺害三名死者的罪名對辛格提出任何指控。

警方發言人表示：「皇家檢察署認為辛格先生使用武力的行為完全合理，他遭到蓄意和有計畫的武器攻擊，並本能地對他所面臨的威脅做出回應。因此，他並未犯下謀殺或過失殺人罪。」

在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，法律規定如果遭遇犯罪，人們可以使用「合理武力」來保護自己。

倫敦 英國 印度

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