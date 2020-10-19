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世界第5嚴重！阿根廷確診數破100萬大關

中央社／布宜諾斯艾利斯19日電
阿根廷成為全球第五個確診人數突破100萬例的國家。（路透）
阿根廷成為全球第五個確診人數突破100萬例的國家。（路透）

南美洲國家阿根廷新冠病毒近幾周來持續攀升，今天成為全球第5個確診突破100萬例的國家，也是這5國之中人口最少的國家。

阿根廷衛生部透過聲明表示，截至今天晚間，國內總計有100萬2662起病例。聲明還說，過去24小時內通報新增1萬2982起病例，451人病故。

根據路透統計，最新的數據讓阿根廷與美國、印度、巴西和俄羅斯並列為5個病例突破100萬例的國家，只不過其他國家的人口都大幅多於阿根廷的4500萬人。

阿根廷也正在苦於對付低採檢率的問題，但在有接受採檢的民眾方面，近日採檢結果病毒檢出率超過60%，是全球篩檢結果呈陽性比例最高的國家之一。

病例暴增已讓醫院和醫護工作相當緊繃，國內超過64%的加護病房床位已被占用，若干省分的醫護系統如今瀕臨崩潰。

阿根廷出現國內第一起確診病例後，旋即於3月20日實施嚴格的隔離檢疫措施，起初確實有助延緩病毒擴散。

不過後來政府為了協助恢復經濟成長，放寬國內許多地區的防疫限制措施，導致病例激增。根據衛生部資料，阿根廷迄今有超過2萬6000人不治，2019冠狀病毒疾病染疫死亡率約在2.7%左右。

阿根廷對外邊界目前仍維持關閉，不過國內航班已經恢復，供獲得政府批准的民眾因為醫療、家庭或工作因素搭機旅行。

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