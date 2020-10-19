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印度：11月聯合軍事演習 邀澳洲海軍參加

中央社新德里19日專電
印度國防部宣布，今年11月的馬拉巴爾軍事演習，將邀澳洲海軍參加。圖為印軍。(美聯社)
印度國防部宣布，今年11月的馬拉巴爾軍事演習，將邀澳洲海軍參加。圖為印軍。(美聯社)

在中印邊境持續緊張下，過去因考慮中國而未邀澳洲參加馬拉巴爾海上聯合軍演的印度，今天由印度國防部宣布，今年11月的馬拉巴爾軍事演習，將邀澳洲海軍參加。

印度國防部聲明表示，隨著印度提升與其他國家在海上安全領域的合作，加上印度與澳洲不斷增強國防合作，將可見澳洲海軍參加2020年馬拉巴爾演習（Malabar 2020）。

新德里電視台（NDTV）引述消息人士透露，印度主導的馬哈巴爾海上聯合演習，今年將於11月在阿拉伯海和孟加拉灣舉行。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，印度國防部聲明，今年馬拉巴爾演習規畫為「完全無接觸」的海上軍演。

印度國防部表示，馬拉巴爾演習將可加強參與國家間的海軍合作。參與這場軍演的國家，集體支持自由、開放與包容的印度太平洋，且持續承諾建立一個基於規則的國際秩序。

由於印度與中國部隊5月起在拉達克東部發生對峙與衝突迄今無法解決，印度政府今年一改過去考量中國反應不邀澳洲參加馬拉巴爾軍演的態度，稍早在東京舉行的四方安全對話中，和與會的美國、日本及澳洲討論把澳洲納入馬拉巴爾演習的議題。

馬拉巴爾海上軍演原是印度與美國從1992年展開的一項雙邊演習，由印度主導；但鑑於中國軍力擴張及在印度洋愈來愈活躍，這項軍演於2015年邀日本加入。

印度 澳洲 國防部

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