我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

疫情壓不住 比利時全國餐館酒吧關閉1個月

中央社布魯塞爾19日綜合外電報導
比利時首都布魯塞爾實施局部封鎖措施後，仍未能遏止新一波新冠肺炎疫情，全國餐館酒吧自今天起關閉一個月。(美聯社)
比利時首都布魯塞爾實施局部封鎖措施後，仍未能遏止新一波新冠肺炎疫情，全國餐館酒吧自今天起關閉一個月。(美聯社)

比利時首都布魯塞爾實施局部封鎖措施後，仍未能遏止新一波新冠肺炎疫情，全國餐館酒吧自今天起關閉一個月。

午夜起也將實施宵禁，強化封鎖措施，以期在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐之際，阻止不顧規定尋歡作樂的民眾湧上街頭。

這是比利時第二度實施大規模封鎖措施，因為本周住院治療病患人數比上週增加100%。隨著嚴冬將屆，餐廳業者已接近崩潰邊緣。

布魯塞爾一間餐廳的老闆布西（Angelo Bussi）昨晚鎖上自家餐廳大門後，哽咽說道：「我們感覺根本沒人在乎。這使我心碎。」

布西告訴法新社：「不論經理、大廚、洗碗工，大家都在受苦。」布西聳了聳肩、揮手道別並走入夜色中，最後還補上一句：「唉，就這樣吧，我們一個月後見。」

有提供外帶服務的店家今天仍持續營業，這包括歐盟總部附近若干咖啡店和三明治小餐館；但根據聯邦政府新命令，任何好友聚會飲食、喝酒聊天的場所都必須歇業。

比利時總理德克魯（Alexander de Croo）上個月才組成聯合政府，終結選後超過一年的僵局，他如今面臨上任後第一個危機。德克魯警告，染疫人數可能「指數性」增長。

法新社報導，比利時人口僅1150萬人，至昨天已有22萬2253人確診，超過1萬人不治，是全球染疫密度最高的國家之一。

疫情 新冠肺炎 宵禁

上一則

英官員：按目前情況 年底前不會與歐盟達成貿易協議

下一則

印度：11月聯合軍事演習 邀澳洲海軍參加

延伸閱讀

防學生狂歡染疫 大學紛取消春假

防學生狂歡染疫 大學紛取消春假
義大利疫情延燒 日增近1.2萬例確診創新高

義大利疫情延燒 日增近1.2萬例確診創新高
歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫

歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫
歐洲多國確診數頻創高 比利時宵禁關餐廳1個月

歐洲多國確診數頻創高 比利時宵禁關餐廳1個月

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次