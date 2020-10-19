Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

新加坡 商業時報報導，創辦英國消費電子產品大廠戴森（Dyson）的戴森夫婦，以6200萬星元（約4565萬美元 ）出售新加坡頂樓豪宅，低於2019年買進的創紀錄價格7380萬星元（約5434萬美元），等於持有一年賠了869萬美元。

新加坡聯合早報報導，該交易是由第一太平戴維斯代表賣方進行，轉售價相當於每平方英尺近3000星元（約2200美元）。

一些市場人士對此消息並不驚訝，並指戴森自去年7月以超過4100萬星元買下植物園 古魯尼路一棟優質洋房後，就有意脫售這間頂層豪宅。

易而安不動產產業區域營銷董事符策銘說，他先前聽說戴森想賣掉這個豪宅，沒想到這麼快就賣出。他說：「戴森才一年多就賣出這單位，單單賣方印花稅就得支付很多了。」

根據新加坡規定，戴森因為在購買的第二年就出售該房產，須支付售價8％的賣方印花稅，即接近500萬星元（約368萬美元）。

另外，戴森夫婦購買這間豪宅時，身為新加坡永久居民，除了支付4％的買方印花稅（295萬星元，約217萬美元）外，如果這是他們在新加坡首套房產，他們還須支付5％的額外買方印花稅，相當於369萬星元（約272萬美元）。