俘虜1名中國士兵 印度：調查是否從事間諜活動

中印邊界緊張，圖為9月印軍往拉達克地區前進。(美聯社)

印度 陸軍今天發表聲明說，在拉達克東部狄姆喬科（Demchok）俘虜一名越過中印實際控制線的中國 士兵。消息人士透露，印度懷疑中國士兵從事間諜 活動，正在調查。

印度陸軍發出的聲明說，一名名叫王亞龍（Wang Ya Long，音譯）的中國人民解放軍士兵，今天越過中印實際控制線，在拉達克（Ladakh）狄姆喬科地區被捕。

聲明指出，印度已提供這名被捕中國士兵氧氣、食物和保暖衣物在內的醫療協助，以免他受極端海拔和惡劣氣候的影響。

印度陸軍的聲明表示，印軍也收到解放軍請求協尋一名失蹤士兵的請求。

聲明說，按照雙方協定，在完成手續後，這名士兵將在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會議地點遣返中國。

今日印度（India Today）報導，根據初步調查，王亞龍是浙江人，階級是下士，是在解放軍負責維護軍械火器的裝甲兵。他被捕時，身上帶著軍事和民事文件。印度相關機構正在調查這名中國士兵越界是否執行間諜任務。

印度與中國5月初起在拉達克東部發生對峙與衝突迄今無法解決，這段期間雙方還發生45年來首次的死傷衝突，以及首次在中印實際控制線開槍的事件，讓中印邊境局勢陷入緊張。

雖然雙方歷經7次軍團指揮官會議及多次外交會議，達成從對峙地點後撤部隊的協議，但雙方互控對方不遵守協定，且因對於班公湖等地的撤軍條件無法談攏，迄今無法完成從對峙地點撤軍的目標。

消息人士說，雙方同意在26至29日舉行雙邊陸軍最高指揮官會議，希望解決雙方在拉達克東部的對峙問題，並提出多項有關部隊對峙的改進建議。