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首相薪水太低不夠養兒育女？英媒爆強生明春辭職

編譯李京倫／綜合報導
英相強生。Getty Images
英相強生。Getty Images

英國鏡報報導，英國保守黨多名議員爆料，首相強生打算半年後辭職，原因是首相年薪15萬402英鎊（約19.7萬美元）太低，不夠養育兒女和支付前妻贍養費，想要另謀高就。

強生曾私下抱怨說，首相年薪不足以維持生計，計畫在明年春天辭去首相職務，他希望等6個月後再遞交辭呈，這樣就可以幫助英國度過新冠肺炎疫情最嚴重的時期，並順利完成脫歐。

一名議員說，強生萌生辭意，主因是目前開銷較大，他「至少」有6個孩子，還得付前妻瑪麗娜．惠勒贍養費。此外，他計畫把6個月大的兒子威爾弗雷德送進母校伊頓公學，每年學費將高達4.25萬英鎊。

強生從未透露他有幾個孩子。外界知道他與第二任妻子惠勒育有4個孩子，第五個是與情婦海倫．麥金泰爾所生，第六個是與未婚妻凱莉．席孟茲所生，生於今年4月29日，名為威爾弗雷德。

有人說，強生還有一個孩子，是在與惠勒婚姻期間另一段婚外情所生，但強生從未提及。

英國前首相梅伊卸任後，透過巡迴演講賺了100多萬英鎊，不過強生認為，他能賺到至少兩倍的金額。

據稱，在2019年7月就職英國首相前，強生的年收入比首相薪水高多了。就任前，強生為每日電訊報寫專欄文章，一年就入帳27.5萬英鎊，而僅在一個月內，強生就透過發表兩次演講獲得16萬英鎊報酬。

保守黨多名議員說，強生曾渴望當首相，現在卻覺得沒那麼好。其中一名議員說，強生「對追求比擁有更感興趣」。

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