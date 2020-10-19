我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

揭中國套取敏感技術 紐西蘭學者控遭校方打壓

中央社／雪梨19日電
紐西蘭坎特布里大學教授布雷迪。（取材自紐西蘭坎特布里大學官網）
紐西蘭坎特布里大學教授布雷迪。（取材自紐西蘭坎特布里大學官網）

紐西蘭中國問題專家布雷迪揭露，中國利用紐西蘭學術機構套取可做軍事用途的敏感技術；但她在發表有關論文後，卻遭任教的大學打壓。中國威脅國際學術自由的議題再次引起輿論關注。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站18日報導，任教於紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）政治學及國際關係學系，同時於美國華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）擔任研究員的布雷迪（Anne-Marie Brady），近日遭坎特布里大學內部紀律調查；而調查的焦點，主要是針對她近期發表的學術論文。

布雷迪面對大學內部紀律調查，已委託律師法蘭克斯（Stephen Franks）代為發言。法蘭克斯說：「我們擔心，布雷迪可能會失去教職。」

法蘭克斯批評，指校方竟然因為不喜歡布雷迪的研究成果，就將她移送紀律調查。

布雷迪今年7月透過學術期刊「澳洲外交事務」（Australian Foreign Affairs）發表論文，標題為「黨的信仰─中國間諜的手法，以及抵抗的方式」（Party Faithful--How China Spies, and How to Resist）。

今年7月20日，布雷迪與研究助理「魯魯」（Jichang Lulu，筆名）和菲朗（Sam Pheloung）聯名發表研究報告，標題為「一手執筆，一手舉槍：中國在紐西蘭利用民間管道達成軍事目的」（Holding a Pen in One Hand, Gripping a Gun in the Other:China’s Exploitation of Civilian Channels for Military Purposes in New Zealand）。

在「澳洲外交事務」以及「威爾遜中心」發表的兩篇論文均提到，中國有多間企業和大學，曾經利用與紐西蘭學術機構建立關係，進而取得敏感技術；值得注意的是，有關技術是可以被轉換成為軍事科技使用。

這兩篇論文也一致指出，中國共產黨利用軍事和民間機構合併的做法，壯大國防產業部門，促進技術上的躍升。

澳洲金融評論報指出，「威爾遜中心」將有關論文提交予紐西蘭國會，隨即引起紐西蘭多間大學的多位學者不滿。

坎特布里大學副校長萊特（Ian Wright）認為，有關論文的「事實資料有誤，推論有誤導性」。

澳洲金融評論報指出，坎特布里大學校方拒絕就個別事件向媒體發表評論及意見。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，布雷迪「是一名擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」，故此她「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。

中國 澳洲 美國

上一則

紀念遭斬首教師 法萬人集會護言論自由

下一則

智利示威爆警民衝突 燃燒彈橫飛、教堂焚塌

延伸閱讀

女總理樂開懷！紐西蘭執政黨大勝 可望單獨執政創先河

女總理樂開懷！紐西蘭執政黨大勝 可望單獨執政創先河
NFL／專殺布雷迪 福爾斯低調贏球

NFL／專殺布雷迪 福爾斯低調贏球
民調準嗎？ 史丹福專家：戰場州、搖擺州才是勝選關鍵

民調準嗎？ 史丹福專家：戰場州、搖擺州才是勝選關鍵
場邊人語／疫情囂張 綠灣空場

場邊人語／疫情囂張 綠灣空場

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次