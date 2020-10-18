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紀念遭斬首教師 法萬人集會護言論自由

中央社／巴黎18日電
為紀念展示先知默罕默德諷刺畫而遭恐怖分子當街斬首的老師帕第，法國民眾18日在各地舉行了集會。圖為里昂民眾高舉「為了言論自由」的標語。（美聯社）
為紀念展示先知默罕默德諷刺畫而遭恐怖分子當街斬首的老師帕第，法國民眾18日在各地舉行了集會。圖為里昂民眾高舉「為了言論自由」的標語。（美聯社）

巴黎共和廣場今天湧進近萬人，紀念展示先知默罕默德諷刺畫而遭恐怖分子當街斬首的老師帕第，大批教師、學生及政要都主動參加，他們同聲支持教師，堅守言論自由與政教分離。

巴黎集會是由《查理周刊》（Charlie Hebdo）、SOS反種族主義協會（SOS Racisme）以及各教師工會等合辦。許多人手持「我是教師」、「我是塞繆爾」等牌子。民眾一起唱國歌，並在掌聲後為帕第（Samuel Paty）默哀1分鐘。現場情緒激動，但過程平和。除巴黎外，全國各大城也舉辦紀念集會。

教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）呼籲人民，在面對共和國的敵人時，要顯得無所畏懼。內政部長卡斯特克斯（Jean Castex）未上台，但在推特中寫道：「你們不會讓我們害怕。我們沒有恐懼。你們不會分裂我們。我們是法國！」

法國性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）和巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也都到場致意但未發言。

SOS反種族主義協會副會長烏爾拉比（Saphia Aït Ouarabi）向中央社表示：「這些極右派的伊斯蘭主義認為自己有掌控別人生死的權利，這種意識形態在法國是存在的。今天我們看到上千人，這麼多人就是會了展現我們不會讓他們隨心所欲。我們在課堂上要能討論這些議題，我們今天因為思想而聚集，而這些思想是高於意識形態、仇恨以及野蠻行為的。」

2015年《查理周刊》恐攻事件後，《查理周刊》與SOS反種族主義協會合作成立「繪畫、創作、自由」（Dessinez Créez Liberté）協會，走入校園和學生一起討論何謂恐怖攻擊、言論自由，以及諷刺漫畫。

獨立民主高中生聯盟（FIDL）也動員參加集會，成員阿答德（Dounia Addad）說，「我們的學校不應該成為恐懼的地方，而應該是言論自由的地方，無論是對教師或學生。所以今天來聲援我們的老師。這是他們的權利，也是我們高中生的權利，是不能去觸碰的基本權利，就是在安全的情況下教導和學習」。

美術老師關多琳（Gvvendoline）認為這些問題都是課堂上不可避免的。「我沒想到2020年在法國，我們竟然可能因為這個原因而被殺，讓人震驚又膽寒」。

被問及是否會因此害怕在課堂討論敏感議題時，關多琳說，「的確會有一點怕，但我更怕的是若我們開始自我審查，避開某些議題、某些畫面，會造成什麼影響。若我們現在停止傳遞這些知識，不再發展他們的批判思考能力，就會讓激進主義和愚昧主義更加擴大」。

地球生命教育老師凱瑟琳（Catherine）則說道，她今天是為了支持受害同事、所有教師、學生與家長而來。「同時我也真的對法國的未來感到害怕，到底該如何教導，該如何向年輕一代傳遞知識和價值觀」。

中間偏左的左翼基進黨（PRG）主席拉克洛瓦（Guillaume Lacroix）也到場聲援。拉克洛瓦向中央社表示，法國又再一次遭受伊斯蘭主義與法西斯主義的打擊。對於法國宗教激進化，拉克洛瓦指出解決方法在於「堅守法國的傳統，也就是成為自由人民的渴望，能自由地表達，繼續對內確保自由，也對外捍衛自由，不要憐憫共和精神與自由的敵人」。

拉克洛瓦表示，他們基本上同意法國總統馬克宏提出的反分裂主義草案，也希望無論何種宗教的工作人員，只要在法國落地生根，都能使用法文傳道，避免言論傷害共和國。

值得注意的是，活動開始時，共和廣場同時有泰國民主運動的示威活動，不少台灣、香港民眾也都到場聲援，展示奶茶聯盟的力量。一旁的法國集會參與者也對泰國人民爭取民主、反對專制的訴求表示支持。

巴黎集會至下午5點左右人潮才逐漸散去，但晚間仍有民眾在廣場為帕第點燭紀念。

為紀念展示先知默罕默德諷刺畫而遭恐怖分子當街斬首的老師帕第，法國巴黎共和廣場湧進...
為紀念展示先知默罕默德諷刺畫而遭恐怖分子當街斬首的老師帕第，法國巴黎共和廣場湧進上萬人。（路透）

種族主義 教育部 泰國

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