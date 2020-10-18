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脫歐過渡期倒數！英政府：企業為無貿易協議脫歐做準備

編譯葉亭均／綜合外電
英國距離脫歐過渡期結束只剩75天，雙方尚未達成貿易協議。（路透）
英國距離脫歐過渡期結束只剩75天，雙方尚未達成貿易協議。（路透）

英國政府正敦促企業加強為過渡時期結束、無貿易協議脫離歐盟的情況做準備，同時告知企業「時間正在耗盡」。

英國與歐盟的貿易協議相關協商在上周以相互怪罪告終，雙方都表示對方必須妥協。

英國首相強生上周五（16日）表示，再持續協商是無意義的，現在是時候該為無貿易協議脫歐做準備。

不過，負責處理脫歐事宜的英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）18日表示，如果歐盟改變立場，協商之門依然「微微開著」。

根據英國政府的一份聲明，強生與戈夫本周一將與企業領袖通話。財政部也將致函20萬家貿易商，談論新的海關與稅制規定。

戈夫在聲明中表示：「可以肯定的是，在短短75天內會有一些調整，而企業採取行動的時間正在耗盡。」

戈夫說：「現在人人都有責任行動，以便讓我們能擁抱新機會，邁向能控制自家邊境、水域與法律的獨立貿易國家。」

彭博資訊此前報導，消息人士透露，英國官員準備好淡化強生所提出具爭議性的「內部市場法案」（Internal Market Bill），此舉有助於與歐盟恢復協商。

知悉英國政府立場的消息人士說，這項法案19日將在英國上議院展開審核流程，立法人士本周不太可能完全拒絕這項草擬的法案，但肯定會在未來數周刪除最具爭議性的部分。

強生提出的內部市場法案已破壞英國和歐盟之間的信任，這項法案改寫強生去年與歐盟達成的脫歐協議部分內容。如今，關於雙邊未來關係的談判已經停滯，談判人員面臨的障礙是重建信任。

英國 歐盟 貿易協議

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