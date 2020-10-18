水砲對雨傘：下一招宵禁？泰國抗爭的「曼谷雨夜之戰」

泰國學運持續發酵，民眾在街頭與警方對抗。(路透)

「把消息傳出去，『#泰國 怎麼了？』」泰國2020學運，16日晚間在曼谷遭到警察 強力鎮壓。為了堅持抗爭承諾、爭取釋放被捕手足，將近3,000名泰國示威者周五傍晚如期履約，出現在首都最熱鬧的巴吞旺一帶和平示威。但由於當日曼谷降下滂沱大雨，交通出入又遭大批警察層層封鎖，尚等不到人潮聚集，眾人就遭「先下手為強」的鎮暴警隊強行清場。過程中，持盾陣的警隊挾壓倒性數量衝鋒；泰國政府更調來重型水砲車，在雨夜中風暴式地近距沖散人群，與示威群眾自發築起——似曾相識地——的「雨傘陣勢」正面對抗。

曼谷16日的示威集會，由於市區大雨與警方提前限制出入的關係，整體人數與聚集效率都沒有前兩日來得龐大，在巴吞旺（15日抗爭的叻巴頌十字路口就在本區）的示威前線，高峰人數大概只有2500~3000人，較前兩天的數萬人規模仍有一定距離。

依據學運組織方面的號召，上街的示威者們多以周五下午5點為集合時間；但示威現場的鎮暴警隊，不到6點就開始收攏包圍網，並架起了衝鋒盾陣、叫來了水砲車，在匆匆喊話警告民眾「非法集會即刻撤離」後，隨即在6點30分發砲清場。

泰國警方的鎮暴策略，先是將示威者逼入高架橋下的狹長空間，逼使現場民眾在正面狹長的集中狀態，面對優勢警力與水砲車的衝鋒。接著高壓水砲車才在大雨中，無差別地對抗爭正面的「傘陣」噴射藍色染劑與催淚水柱——現場除了有路過的小學生面部被刺激性物質痛得嚎啕大哭，更不斷有落單於傘陣之外的示威者被噴射水柱「強力轟頭」而倒地受傷。

泰國學運在曼谷遭到警察鎮壓。(美聯社)

但也由於衝突現場是在高架橋下，對於鎮暴設備操作不佳的泰國警隊，也多次出現「水砲車噴到自己人」、「第一線盾陣被後方的催淚水柱弄哭」的荒謬場面，而遭遇抗爭聲援者的大肆嘲弄與噓聲。

不過警方的清場仍然保持著絕對的優勢，因為在源源不絕的鎮暴部隊後，泰國政府也從外縣市，甚至是幾百公里遠的泰國中部華富里，抽調了大量的增援警隊；更別提在「緊急狀態 」的授權下，泰國陸軍也已收到了「待命指示」，隨時可在「首相或警方的要求下」上街鎮壓。因此在水砲車噴水的第一時間裡，現場的學運成員與主持團隊，就已呼籲民眾：「趕緊撤退！平安離開現場不要落單，避免衝突被捕...我們明天、後天，再一起重新再戰！」

泰國網路媒體《泰國詢問者》的現場記者，傳回如此的照片與前線敘述。

而其他沒來到現場的泰國民眾，也同樣在電視直播、網路影像裡，見證到高中生女學生被水柱沖倒、警察衝鋒揍人，憤怒的高齡長輩衝到警察身旁拿拐杖敲打盾牌痛斥「年輕小警...是非不分」，以及悲傷的大媽隻身在盾陣前向警隊下跪「求情停止鎮壓」。

然而隨著時間的過去，大概在晚間7點30分後，巴吞旺的示威者就已大多撤退，不過行動中也出現非常多的「志願交通隊」——包括計程車、摩托車或私家車——故意開到警察增援路線前堵路，或者搭救全身都是催淚藥水的落難示威者離開現場。最後剩下零星衝組，持續與警隊周旋，直到晚間10點才以「警方清場成功」為結局，結束了巴吞旺的一夜與雨戰。

根據曼谷警方的說法，泰國當前仍處於「防疫緊急狀態」（儘管每日新增確診已落到15例、甚至個位數），曼谷也在10月15日清晨頒布了「首都緊急狀態」，因此不斷違法集會的示威者，明知故犯地不斷違反「緊急狀態中的緊急狀態」，「被政治組織煽動的非法行動...很快就會被一網打盡！」

不過在巴吞旺的衝突裡，泰國警察究竟抓走了多少人？官方則沒有舉出明確數字。像是在衝突過程中，泰國英文媒體《Prachatai》的採訪記者，就在出示證件、表明記者身份後，仍遭警方強押抓走，幸好該名記者隨後在17日清晨已交保獲釋。但直到17日上午為止，光是學運團體方面確認的被捕成員，至少有51人。

「『首都宵禁』當然可能的選項，有規畫...但目前還沒到這個地步。」

面對學運升溫的政治挑戰，泰國首相帕拉育（也就是學運訴求，要求「馬上下台」的最大目標）16日也在送走來訪的中國外長王毅後，公開面對媒體發表談話。

已獲得國會背書頒布「首都緊急狀態」的帕拉育，目前並沒有釋出任何對學生妥協、讓步與溝通的跡象，反而不斷強調「防疫的限聚令很重要」、「年輕人不要被政客組織煽動」的老調發言。唯對於「首都宵禁」的提問，帕拉育才語帶威脅地表示：「會有準備。」

首都宵禁的政策，對於本就被疫情重創的曼谷觀光、經濟與民生消費，將帶來更進一步的短期打擊；對於悲憤的國民氣氛來說，「夜間出入管制」基本上也起不到實質的管制與嚇阻作用。但此一提議，從軍人出身、曾發動軍事政變而奪權的帕拉育嘴中說出，代表的可能不只是「宵禁」，而更是故意暗示「戒嚴」、「軍事接管」的意圖恫嚇。

與此同時，已成為民怨焦點的泰王拉瑪十世，在前日王家車隊遭遇示威者「示威羞辱」後16日又透過錄播影片，意有所指表示：「我們現在只需要那些熱愛國家、擁戴政府的人民...作為長輩，我們必須『教誨』年輕世代明白這件事。」其口氣內容的真意究竟為何？在水砲噴射街頭的同時，也起到了火上加油的不明確作用。

泰國學運持續發酵，民眾在街頭揮舞國旗。(美聯社)

目前，泰國的主流媒體輿論，大多仍維持在「震驚」、「社會分裂」的報導方向，但卻迴避警方鎮壓策略與帕拉育反應無能的批評。媒體意見大多認為，「學運抗爭的持續升溫，對於疫情中虛弱的泰國經濟只會有負面影響...更可能激怒軍方，讓『軍人接管』的政變惡夢重演。」

但對於帕拉育與王權擴張的專政爭議，多數報導則只敢提出擦邊球的呼籲，建議首相與政府「傾聽人民聲音...可以考慮配合修憲」。

在2020泰國學運的3大訴求中——「停止侵害人民、重新起草新憲法、解散國會」——目前最有可能接近民意訴求的一條，是關於憲法修憲。因為在夏季抗爭前，泰國國會各黨就正在討論「修憲方案」，但卻因為種種原因而延宕到11月1日，國會才會重啟議程討論。

部分輿論意見認為，帕拉育若願釋出善意，加速11月國會的修憲討論、並對反對黨的憲政方案讓步，可能是當前緩和氣氛的唯一解；但民間意見則質疑，泰國當前的國會政黨早已在結構性舞弊與政治審查與迫害下，與真正的民意授權脫節，各種漫長且搔不到癢處的「修憲拖延」只會讓國民失去對當前政治的信心，「要平息國民的怒火，除了帕拉育下台外...現在已經沒有回頭路了！」