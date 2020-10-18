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不怕警方揚言開火 白俄首都又有數萬人上街示威

中央社明斯克18日綜合外電報導
白俄羅斯18日再有數萬人上街頭示威，要求執政長達26年的強人總統魯卡申柯下台。(美聯社)
白俄羅斯18日再有數萬人上街頭示威，要求執政長達26年的強人總統魯卡申柯下台。(美聯社)

俄羅斯首都明斯克（Minsk）今天有數萬人無視警方揚言開火，依然走上街頭示威要求執政長達26年的強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）下台。

美聯社報導，白俄羅斯人權團體「維斯納」（Viasna）指出，有超過5萬人參與首都明斯克的示威抗議。

示威群眾高舉標語嘲諷魯卡申柯，他們還高呼「滾蛋！」

白俄羅斯內政部12日指出，若有必要就會動用槍枝對付示威者，但抗議人士依然無懼威脅走上街頭。

白俄當局部署了軍用卡車和水砲，但警方今天大致上沒有使用鎮暴裝備。

內政部發言人告訴法新社，執法人員曾發射橡膠子彈，以警告向警員丟擲石塊的抗議者，且有超過200人被逮捕，其中大多數都在明斯克。

抗議人士克拉索夫斯卡亞（Anzhela Krasovskaya）說，她不怕當局威脅使用實彈。

克拉索夫斯卡亞向法新社表示：「我們無路可退。如果他們開火了，到時街上會有更多的人。」

魯卡申柯宣稱在8月9日總統大選壓倒性勝過反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）後，白俄境內就爆發示威潮，每個週末都有大批群眾走上街頭要求魯卡申柯下台。

白俄羅斯18日再有數萬人上街頭示威，圖為警方在設置路障。(美聯社)
白俄羅斯18日再有數萬人上街頭示威，圖為警方在設置路障。(美聯社)

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