洪災南韓白菜漲翻天 引爆「泡菜危機」

南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲逾六成。(路透)

南韓 今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨 成災導致當地白菜價格大漲逾六成，引發「泡菜危機」。

彭博資訊報導，南韓今年遭遇史上最長的梅雨季，加上三個大颱風接力在8、9月侵襲、釀成洪災，導致農作物歉收與供應緊張。南韓統計局表示，全國生鮮食品價格在9月暴漲22%，菜價創2011年初以來最高。

泡菜危機不僅打擊一般家庭，南韓最大泡菜生產商大象（Daesang）表示，受白菜短缺衝擊，將暫停在網路上販售泡菜；另一家主要食品公司第一製糖（CJ CheilJedang）也說，由於愈來愈多人因新冠疫情 選擇在家用膳，正尋找替代品以滿足今年特別強勁的需求。

每逢今年這個時節，南韓家庭會採買大量白菜與其他蔬菜，以醃製明年的泡菜，這項傳承百年的習俗稱之為「Gimjang」（醃泡菜季）。

南韓農村經濟研究院（KREI）研究員金多正（音譯）說：「白菜對氣候變化相當敏感，任何極端氣候將不利於產量。儘管價格正開始回穩，但在Gimjang在11月中旬登場以前，價格的不確定性將一直持續。」

農業部表示，近期天氣回穩應有助於白菜價格回落，並緩解現在泡菜短缺的窘境。