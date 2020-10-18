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菅義偉首度出訪 拉攏東協國家加入印太戰略

編譯李京倫／綜合報導
日本首相菅義偉（左二）18日前往越南訪問，在東京羽田機場登機時向支持者揮手致意，身旁為夫人真理子（右一）。（路透）
日本首相菅義偉（左二）18日前往越南訪問，在東京羽田機場登機時向支持者揮手致意，身旁為夫人真理子（右一）。（路透）

日本首相菅義偉18日起先後訪問越南及印尼，這是菅義偉擔任首相後首度出訪。

菅義偉出發前在東京羽田機場說：「日本的願景是自由開放的印度太平洋，而東協國家是我們達成這個目標極其重要的夥伴。日本是印太國家的一分子，承諾對這個區域有所貢獻，我會把這個願景清楚傳達給國內外人士。」

越南今年是東協輪值主席國，當地有不少日本企業；印尼則是東協人口最多國家和東協總部所在地，也是20國集團成員國。日本輿論認為，菅義偉將透過這次訪問，強化日本與東協國家的關係，特別是在安全合作方面，會繼續拉攏東協國家加入「印太戰略」框架。

菅義偉18日傍晚6時許抵達越南首都河內，定19日與越南總理阮春福會面，並計畫發表演說，向國內外介紹外交政策基本方針。他將於20日前往印尼首都雅加達，與印尼總統佐科威舉行會談，21日返國。

日本媒體報導，菅義偉將在與越南和印尼領袖的會談中，就所謂中國大陸加強在南海部署等問題與兩國交換意見。隨著大陸在南海等區域問題上愈來愈強勢，菅義偉此行料將強化與越南的防務合作。在菅義偉訪越前一周，日本海上自衛隊3艘軍艦10日、11日才在中部慶和省面臨南海的金蘭國際港停靠與補給。

受大陸勞動成本增加與政治因素影響，日本試圖減少對大陸的經濟依賴，並將生產基地遷回日本或移至東南亞，促使供應鏈多元化，因此外界預期，菅義偉有望在訪問期間宣布擴大補貼日企在東南亞生產。

從經濟上來看，日本除了是越南最大的政府開發援助供應國，也是越南第二大投資來源國，及第四大商業夥伴。日本去年援助越南總額約240億美元，今年1月至9月，兩國貿易額達286億美元。

菅義偉夫人真理子此次也隨行。由於疫情蔓延，日本大幅減少隨行人數，包括菅義偉在內所有人在離開及返回日本時，都須接受病毒篩檢。與日本一般人員不同，菅義偉等人回國後將不必居家隔離兩周。

菅義偉還將參訪越南革命領袖胡志明故居，並走訪越日大學與學生對話，接著前往越南英雄烈士紀念碑以及胡志明陵寢敬獻花圈。

日本 菅義偉 越南

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