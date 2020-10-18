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「做給家人吃的冰」 新加坡媽媽引進台式雪花冰

中央社／新加坡18日專電
隨著新加坡疫情趨緩，政府逐步放寬措施，身為4個孩子媽媽的新加坡人王微評（左）終於圓夢，開了她人生第一家雪花冰店，新加坡台灣貿易中心主任張碧容（中）等人受邀出席。中央社
隨著新加坡疫情趨緩，政府逐步放寬措施，身為4個孩子媽媽的新加坡人王微評（左）終於圓夢，開了她人生第一家雪花冰店，新加坡台灣貿易中心主任張碧容（中）等人受邀出席。中央社

隨著新加坡疫情趨緩，政府逐步放寬措施之際，身為4個孩子的新加坡媽媽王微評終於圓了長久以來的夢想，開了她人生第一家雪花冰店。

在外貿協會協助下，一家主打「做給家人吃的冰」的台灣公司去年到新加坡參加連鎖加盟展。一直懷有開店夢想的王微評在活動上深受吸引，當年12月更親自到位於台南的總公司參訪，隨後決定成為代理商。

今年2月，她再度前往台灣接受培訓。當時剛好是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情爆發初期，由於她先前曾出現咳嗽症狀，為了保險起見，抵達台灣後即先送醫接受檢測，結果為陰性，不過原本5天的培訓因此耽誤而縮減成3天，幾乎每天都是12個小時的密集訓練。

經過好幾個月的籌備，新加坡第一家店終於從8月底開始試營運，今天正式開幕。

46歲的王微評接受中央社記者訪問時說，店內冰品真材實料，雪花冰用純果汁製成，不僅色彩繽紛，還有餅乾、棉花糖裝飾成可愛的熊造型。除了是一家親子冰店，也吸引很多年輕人嚐鮮、拍照打卡。

回顧試營運期間的顧客反應，王微評回憶，曾有一家4口，每人都點了一碗草莓冰，由於每碗份量不少，原本擔心他們會吃不完，但沒想到，他們全都吃完了，令她印象十分深刻。

過去擔任跨國公司主管的王微評表示，有了先前的工作經驗，開店對她來說其實不難，但受到疫情的影響，每一步都得小心謹慎；未來希望在5年內順利達成開5家店的目標。

新加坡 台灣 疫情

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