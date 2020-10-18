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得來速+無線電 日本出現防疫相親聯誼新型態

中央社／東京18日綜合外電報導
日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，讓「婚活」也出現新型態。取材自pakutaso
日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，讓「婚活」也出現新型態。取材自pakutaso

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，讓「婚活」也出現新型態。富士市政府等利用得來速及無線電對講機，在避免太過接近的情況下，讓一對對未婚男女透過車窗聯誼。

日本靜岡新聞SBS報導，靜岡縣富士市跟市內廣播公司，17日共同舉辦一場別出心裁的「婚活」（指相親或聯誼等活動），由於疫情影響，這場「婚活」用得來速（drive-through）的形式，讓有興趣的未婚男女能透過無線電對講機聊天。

參加男女的反應都不錯，認為這種方式可以在不緊張的情況下好好聊天。

昨天這場得來速「婚活」在富士市政府停車場舉行，總計有23位男女到場。男性把車開到女性所駕駛的車旁邊，彼此搖下車窗，手持無線電對講機聊天。

因應防疫，主辦單位想出這種可以避免雙方過於接近，也不用戴口罩的得來速方式，結合無線電對講機的使用，讓這種新型態的未婚男女聯誼應運而生。

參加的23歲女性說，因為是在不同車上，怕生的人也可以輕鬆對談，而且好處是可以看到對方表情。

另一名參加的27歲男性說，雖然無線電溝通也有不容易傳達的部分，但正因為如此，就會想下次約對方直接見面。

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