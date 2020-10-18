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日本熊出沒頻繁 賞楓景點溫泉街都有人遇襲受傷

中央社／東京18日綜合外電報導
熊類示意圖。 Ingimage
熊類示意圖。 Ingimage

日本今年可能因為山林果實減少，熊出沒相當頻繁，甚至深入市中心或賞楓景點及溫泉街等地覓食，造成民眾遇襲受傷，不少縣都提高相關警報等級，呼籲民眾嚴防熊出沒。

昨天在石川縣加賀市山代溫泉區，有3名男女分別遇熊襲受傷，結果今天在山代溫泉區的一處展示館腹地內又被目擊熊出沒，警方與獵友會等單位進行搜索，但仍未捕獲。

群馬縣從入秋以來，熊出沒人居住的村落的危險性愈來愈高，主因可能是熊平常吃的食物減少，為覓食擴大出沒範圍，甚至16日還出現在水上町知名的寶川溫泉區，攻擊一名住宿溫泉旅館的旅客，讓群馬縣政府等單位疾呼民眾多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，位於新潟縣新發田市的「市島邸」，是新潟縣指定文化財，每逢楓紅時節是熱門的賞楓景點，今天上午有一名男性觀光客就在這裡遭遇熊襲，所幸只有衣服破損，人並沒有受傷。

警方調查指出，這名男性上午抵達市島邸參觀，就在園方建議的參觀路線上遭到熊襲，據說現場有2頭熊，這名男性在接近其中一頭小熊時，被後方的另一頭熊襲擊，所幸男性只有衣服破損，沒有受傷。

熊現身時現場約有15名觀光客，警方已在新發田市附近加強戒備。

另外，新潟縣昨天到今天還發生3起車輛與熊碰撞的意外事故，警方呼籲事故現場周遭民眾留意熊出沒。

新潟縣一名70多歲女性本月1日遭熊襲重傷，不久後不治；新潟縣政府本月12日首度發出「熊出沒特別警報」，呼籲縣內民眾嚴加防範熊出沒。

日本中日新聞報導，福井縣本月3日星期六時，不少家長帶著小孩到坂井市的縣立兒童科學館戶外區遊玩，結果有人通報附近河川有熊出沒，館方趕緊將戶外民眾引導進室內避難，當天也臨時休館。

福井縣政府相關人士吃驚地說，過去沒有發生過熊跑到這麼市中心來的例子，推測是為了覓食才會沿著河川移動。

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