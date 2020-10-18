金正恩轉性含淚向人民道歉 專家：他又在學祖父金日成

北韓領導人金正恩。Getty Images

北韓 領導人金正恩 本月10日參加勞動黨建黨75周年閱兵儀式，並在演說中頻頻致謝、道歉甚至激動落淚，和一般印象中北韓領導人的強硬形象成鮮明對比。專家指出，金正恩只不過是在學祖父金日成的「溫情喊話」策略，掩蓋人民生活困苦的真相，防止透過一些走私收音機了解外界資訊的人民揭竿起義。

金正恩掌權後，北韓歷經美國 制裁、天災引發糧食短缺及新冠肺炎疫情，重創北韓經濟。紐約郵報報導，一名獨立專家本周告訴聯合國，許多家庭一天吃不起兩頓飯，有些人被迫挨餓，有人甚至流落街頭。專家也指責金正恩，沒有提供經濟支援或食物補貼，使被迫流落街頭的兒童不斷增加，是「經濟惡化的指標」。

分析師指出，金正恩就是因為如此才要模仿祖父金日成的溫情喊話策略。金日成執政時以「親民」的形象熱情向人民致意，特別是對孩子，創造出慈父形象提振人民士氣。美國紐約政治諮詢公司帕克策略亞洲專家金恩說，金正恩就連把自己變胖也是策略，因為這樣看起來更柔和且更像慈父。

最後專家提醒，金氏家族所做的一切都是為了繼續掌權，正如金正恩曾下令處決姑丈張成澤和涉嫌暗殺同父異母的兄長金正男一樣。