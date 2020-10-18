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美尋求延長未果 伊朗：國際武器禁運令屆滿解除

中央社／德黑蘭18日電
伊朗外交部長查瑞夫17日在推特上表示，伊朗與世界各國的防衛合作正常化。圖為查瑞夫9月24日在俄羅斯與俄國外交部長會面。（路透）
伊朗外交部長查瑞夫17日在推特上表示，伊朗與世界各國的防衛合作正常化。圖為查瑞夫9月24日在俄羅斯與俄國外交部長會面。（路透）

伊朗外交部今天表示，依據多國於2015年簽訂、具重大里程碑意義的伊朗核子協議內容，聯合國對伊朗施行已久的武器禁運令已於今天凌晨到期。

法新社報導，伊朗外交部在聲明中表示：「從今天起，伊朗伊斯蘭共和國武器交運、相關活動與金融服務的所有限制…都自動終止。」

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）2007年通過決議，對伊朗實施武器禁運。俄羅斯、中國、德國、英國、法國、美國和歐盟2015年曾與伊朗達成協議，同意以解除國際制裁作為交換，避免伊朗發展核武；協議並同意伊朗武器禁運令將於今年10月18日到期。

伊朗外交部在聲明中強調，「從今天起， 伊朗伊斯蘭共和國能夠完全基於自身防禦需求，在不受任何法律限制的情況下，向任何來源取得任何必要武器和裝備。」

伊朗外交部主張，依據伊朗核子協議條款，「武器禁運令和旅行禁令訂為自動解除，無需採取其他措施」。

美國2018年單方面宣布退出伊朗核子協議後，美伊雙方關係便陷入緊張。

美國今年8月尋求延長對伊朗的傳統武器禁運，但遭到聯合國安理會駁回，川普政府於是根據伊朗核子協議條款啟動程序，企圖讓聯合國對伊朗恢復全面制裁。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在推特上寫道：「今天伊朗與世界各國的防衛合作正常化，對多邊主義和我們這個地區的和平安全來說可謂一大勝利。」

俄羅斯當局9月間表示，已經準備好要促進與伊朗當局間的軍事合作，中國方面也曾提及想在10月18日過後販售武器給伊朗的意願。

伊朗 聯合國 美國

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