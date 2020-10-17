泰國民眾無懼警方驅離威嚇 再占曼谷主要路口

圖為抗議民眾占領曼谷郊區的烏東素天鐵站（BTS Udomsuk）路口。美聯社

泰國 反政府示威不斷，抗議團體無懼警方昨天首度出動水車和優勢警力驅趕，今天透過社群媒體 快速號召上萬支持者占領曼谷多個主要路口，展現十足的機動力和動員力。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，學運團體無懼總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣布曼谷進入緊急狀態，昨天號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺（Pathumwan Intersection）路口，抗議人士在路口正中央以車子搭建臨時舞台，高喊總理下台。

不過原先和平的集會在泰國警方昨天首度出動優勢警力和水車後開始變調，警方從晚間6時30分開始清場，在空氣中噴灑具有催淚作用的物質，並以固定頻率噴灑強力水柱驅趕抗議人士，警方直到午夜將路口清空，並抓了多名抗議分子。

多個學運團體組成的人民團體（People’s Group）今天發布聲明稿指出，他們譴責任何對待民眾的暴力形式，儘管警方逮捕所有主要的學運領袖，但過去2天的抗議證明這場活動不是一個人的，而是所有人的，因此他們號召支持者今天下午4時再度集會。

不過抗議團體今天一改過去幾次事先通知集會地點的方式，而是叫支持者下午3時在各大天鐵站（BTS）和捷運 站（MRT）做好準備。

3時10分左右主辦單位利用推特和臉書等社群媒體公布3個集會地點，包括曼谷北邊的拉拋路口（Lat Phrao Intersection）、東邊的烏東素天鐵站（BTS Udomsuk）及西邊的大圓環天鐵站（BTS Wongwian Yai）。

儘管警方為了預防人群聚集，中午時分就關閉10多個天鐵站及捷運藍線全線，且主辦單位臨時宣布集會地點，但依舊阻擋不了支持者的熱情，下午4時開始大批的人群分別前往這3個地點，抗議者甚至在阿索克天鐵站（BTS Asok）及山燕捷運站（Sam Yan MRT）附近自行聚集。

警方昨天的驅離行動並沒有威嚇到抗議民眾，反而激起眾人反感，今晚6時左右，主辦單位宣布的3個地點加起來已經超過上萬人，抗議者占領路口並持續高喊總理下台等口號。這是7月以來曼谷街頭第8次大型示威抗議，也是14日以來連續第4天的抗議活動。

由於擔心警方今天還會有動作，抗議人士嚴陣以待，不過主辦單位在晚間7時左右宣布散會，3個主要地點的人群開始緩慢離開，今天的抗議示威和平落幕。